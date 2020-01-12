Зміни торкнуться кожного: розкриті деталі зміни закону "Про працю"
Робота (колаж РБК-Україна)
Нововведення в законодавстві позначаться на житті кожного працюючого українця
Закон "Про працю" в Україні буде регулювати трудові відносини між роботодавцями і найманими працівниками. У Верховну Раду подано підготовлений урядом законопроект "Про працю", який повинен замінити Кодекс законів про працю (Кзпп), що діє з 1971 року. Українців чекає ряд нововведень у сфері трудового права.
Майбутній закон "Про працю" невеликий – у ньому всього 98 статей і досить об'ємні прикінцеві положення, які вносять зміни або відміняють кілька десятків законів, в тому числі і чинний КЗпП.
Що змінилося:
- Докладний письмовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим і є основним документом при вирішенні трудових спорів.
- У договір працівник має право внести індивідуальні пропозиції щодо штрафів і компенсацій за порушення роботодавцем умов договору (наприклад, затримка зарплати). Але тільки при обопільній згоді сторін.
- Скасовано необхідність отримання згоди працівника на його переведення на тимчасову або постійну роботу на тому підприємстві, де він працює, або на інше підприємство, в іншу місцевість.
- Випробувальний термін зафіксовано не більше 3 місяців. Зараз 1 місяць для робочих професій, до 3 місяців для фахівців і до 6 місяців – для керівників.
- Забороняється будь-яка дискримінація у сфері трудових відносин залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, походження, віку, стану здоров'я і т. д. Забороняється будь-яке упереджене ставлення в сфері праці і мобінг (цькування), неоднакова оплата праці за аналогічну роботу. Ці положення є і в чинному законодавстві, але розширені, наприклад, в частині мобінгу, стану здоров'я.
- Трудові книжки переводяться в електронну форму.
- Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів.
- Графік роботи: в межах 40-годинного робочого тижня можливе встановлення гнучкого графіка і віддаленої роботи. Зараз це не врегульовано.
- Стало більше різновидів трудових договорів. Сенс їх у тому, що працівникові йде страховий стаж, необхідний для пенсії.
- Встановлена доплата за роботу у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці – не менше 4% від зарплати.
- Скасована натуральна оплата праці за рішенням роботодавця (зерном, цукром тощо), тільки грошима.
- Вводяться різні терміни попередження про майбутнє звільнення: для відпрацьованого менше 6 місяців – за 15 днів, рік і більше – за 30 днів, 5 років і більше – 60 днів, понад 10 років – 90 днів.
- Працівника можна звільнити негайно, без його згоди, але сплативши йому подвійну зарплату, наприклад, не за два місяці, а за чотири місяці вперед. Зараз такої норми немає.
- Працівника можна звільнити без його згоди, якщо він хворіє не лише 120 днів поспіль, але і понад 150 календарних днів протягом року. А також якщо він 10 днів не був на роботі і невідомо, де він, а зв'язку з ним немає. Зараз треба дочекатися виходу на роботу або з'ясувати, що працівник, наприклад, помер.
- Працівник може вимагати звільнення за строковим трудовим договором, якщо роботодавець не виконує умови договору: не платить зарплату, не забезпечує роботою. Але при цьому зобов'язаний подати докази.
- Виключені такі статті як звільнення за прогул, поява в нетверезому стані або під впливом наркотиків, крадіжки. Це розцінюється як порушення трудового договору і в ньому це має бути зазначено.
Експерти відзначають як плюси, так і мінуси законопроекту. Президент Всеукраїнської асоціації кадровиків Вікторія Липчанський вважає, що потрібні додаткові норми регулювання відносин між роботодавцем та найманим робітником.
"Я не бачу в новому законопроекті додаткових норм, які дозволяють звільнити працюючого співробітника. Але є неприємні моменти для тих, хто багато хворіє. Це норма про звільнення без згоди працівника, якщо він перебував на лікарняному 150 і більше днів у році. Зараз можна звільнити людину, яка хворіє 4 місяці, але поспіль. Тобто можна прохворіти 119 днів, вийти на день на роботу і знову піти на лікарняний. Виключені статті про звільнення за прогул, пияцтво, злодійство, невиконання своїх обов'язків, як я розумію, будуть вважатися порушенням трудового договору, і на цій підставі працівник може бути звільнений", - вважає експерт.
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