Мінекономіки назвало основні норми нового Трудового кодексу

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Звільнений працівник зможе претендувати на підвищені компенсації

Новий законопроект про працю, який фактичний є Трудовим кодексом, пропонує декілька змін, у тому числі в частині компенсацій звільненим працівникам. Про це у своєму Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Мілованов.

Розірвання трудового договору

Новий Трудовий кодекс, як і нинішній, дозволяє розірвати трудовий договір за два тижні до звільнення. Однак, крім письмового повідомлення дозволяється попереджати електронними засобами зв'язку - по електронній пошті, в месенджері і т. д.

Причини дострокового звільнення пропишуть в договорі

Нинішній закон передбачає перелік причин, з яких працівник може звільнитися раніше, ніж через два тижні, однак даний перелік неповний і морально застарів. Новий проект пропонує прописати такі причини в трудовому договорі на основі переговорів між роботодавцем і працівником.

Компенсації за невиконання трудового договору

Працівник може в будь-який час розірвати трудовий договір, якщо його умови не виконуються. Однак тепер працівник повинен буде письмово надати причини, а роботодавець виплатить компенсацію в розмірі 50 денних зарплат.

Обмеження для топ-менеджменту

За угодою сторін право на звільнення за два тижні буде обмежено для топ-менеджменту. Раптове звільнення керівництва може знищити компанію. Сторони зможуть обговорити деталі і компенсацію при наймі на роботу, і зафіксувати це в трудовій угоді.

Компенсації при звільненні

За новим законопроектом роботодавець повинен виплатити піщдвищену компенсацію працівнику, якщо звільняє його за власною ініціативою. Роботодавець має попередити про звільнення за два місяці, зможе заплатити подвійну зарплату за цей період і звільнити одним днем. Тобто, фактично компенсація тепер гарантована за 4 місяці.

При цьому період попередження буде залежати від терміну роботи. А компенсація може досягати і піврічної зарплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін підготував реформу ринку праці. Серед основних нововведень планується відмова від паперових трудових книжок.