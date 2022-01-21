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Як вивести плями від поту з будь-якого одягу: ці методи полегшать вам життя

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П'ятниця 21 січня 2022 20:03
Як вивести плями від поту з будь-якого одягу: ці методи полегшать вам життя Як вивести плями від поту на одязі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто пральні машинки не взмозі видалити жовті плями поту на одязі, тому річ доводиться викидати. Зокрема, дезодоранти переважно тільки блокують запах. А от самих плям можна позбутися за допомогою підручних засобів.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Як відчистити плями поту

Використовуйте лимонний сік

Так, додайте в миску сік одного лимона і стільки ж води. Далі нанесіть цю суміш на пляму і почистьте зубною щіткою та залиште одяг висохнути.

Як вивести плями від поту з будь-якого одягу: ці методи полегшать вам життяЯк вивести пляму від поту на одязі (5minutecrafts)

Оцтом

На пляму налийте оцет та обережно її потріть. Після цього виперіть як зазвичай.

Допоможе аспірин

Цей спосіб чудово підійде для білих бавовняних сорочок. Потрібно розчинити 2 таблетки аспірину в половині миски води. Потім нанести на пляму і залишити на кілька годин.

Після цього втріть в пляму трохи рідкого мийного засобу і виперіть.

Як вивести плями від поту з будь-якого одягу: ці методи полегшать вам життяЯк вивести пляму від поту на одязі (5minutecrafts)

Харчова сода і перекис водню

Потрібно змішати харчову соду й перекис водню до утворення пасти. Натріть пляму пастою та змийте його звичайним способом.

Втріть сіль

Варто розчинити трохи солі в гарячій воді. Далі акуратно нанесіть розчин губкою на забруднений одяг і втирайте, поки пляма не зникне. Потім виперіть одяг.

Як вивести плями від поту з будь-якого одягу: ці методи полегшать вам життяЯк вивести пляму від поту на одязі (5minutecrafts)

Замочіть пляму

Змішайте одну склянку оцту і 2 склянки води та замочіть забруднений одяг в цій суміші на 20 хвилин.

Після натріть пляму пастою з 1/2 склянки харчової соди, змішаної з 1 столовою ложкою солі та 1 столовою ложкою перекису водню.

Раніше ми повідомляли, як позбутися жовтих плям на старих подушках.

Також ми писали, як легко видалити твердий віск з будь-яких речей.

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