Американские горки и аттракционы. Смотрите, каким был киевский Гидропарк в 80-х годах

Гидропарк являлся культовым местом развлечений у киевлян. Здесь можно было не только позагорать на пляже, но и вдоволь накататься на американских горках и других аттракционах.

О том, как выглядел Гидропарк в 80-х годах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook .

Как когда-то выглядел гидропарк

Гидропарк был создан в 1965-1968 годах как водно-развлекательный комплекс, расположенный на Венецианской и Долобецкой островах между Днепром и Русановским проливом в Киеве. На территории обустроили многочисленные пляжи, аттракционы, лодочные станции.

Одним из популярнейших аттракционов были так называемые американские горки. Атрагорки были протяженностью почти километр. Чтобы прокатиться на них, людям приходилось выстоять огромные очереди. Стоил такой аттракцион 40 копеек, что было достаточно дорого.

В 1990-х американские горки закрыли и разобрали, затем демонтировали и другие аттракционы.

Гидропарк в 80-х годах (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)

Аттракционы в Гидропарке (фото: gidr/attr/attr)

Кроме американских горок, в Гидропарке был детский автодром, аттракционы "Ромашка", "Самолет", "Сюрприз", "Паровозик" и различные карусели. Каждая возрастная категория могла найти аттракцион для развлечений. Очень часто Гидропарк посещали гости города.

Аттракционы в Гидропарке (фото: gidr/attr/attr)

В Гидропарке также была культовая спортплощадка "Качалка". Ее посещение было бесплатным и на ней всегда было много киевлян. Интересно, что большинство тренажеров спортплощадки были сделаны из металлолома.

Американские горки в Гидропарке (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)

Сейчас в Гидропарке обустроено много развлекательных заведений (дискотек, ресторанов и т. п.). В частности, есть детский пляж, пляж для людей с инвалидностью, нудистский пляж, прокат лодок, катамаранов, водные аттракционы, рестораны, казино, настольный и обычный теннис, пейнтбол, футбол, волейбол, дискотеки.