Как выглядел Еврейский базар в Киеве 80 лет назад: уникальные фото

Еврейский базар или народное название Евбаз на протяжении многих поколений являлся местом торговли в столице. Он когда-то находился на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

О том, как выглядел Евбаз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook .

Как выглядел Еврейский рынок

Евбаз, официальное название Галицкий рынок, связывают с историей еврейской громады Киева. Они торговали в этой местности с середины XIX в. Традиционно торговыми днями были вторники, четверги и воскресенья.

В 1943 году во время немецкой оккупации солдат вермахта Герберт Лист, бывший фотограф журнала Vogue и будущий член агентства Magnum снял тогдашний Киев. Он зафиксировал, какой тогда была торговля.

"Крестьяне, приезжавшие в город продавать продукты, сначала брали деньги, но потом просили в обмен картофель и яйца разнообразные ценности, которые киевляне держали дома еще с дореволюционных времен", - говорится в сообщении.

Как выглядел Евбаз (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)

На Евробазе были разные товары. Здесь продавали как продукты, так и одежду, обувь. Были даже прилавки с книгами и брошюрами. Также там был хороший выбор часов.

По воспоминаниям горожан, на Евбазе можно было купить что угодно - от пирожков до огнестрельного оружия. Газеты описывали частые случаи мошенничества, которые случались на рынке.

Рынок снесли в конце 1950-х, сегодня на этом месте расположен цирк.

Как выглядел Евбаз (фото: Facebook/Жажда: в Киеве интересно)