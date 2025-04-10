Историческая сделка: Prada покупает Versace за почти 1,4 миллиарда долларов

Итальянский дом моды Prada заключает историческую сделку со своим конкурентом Versace, который с 2018 года находится в составе американской Capri Holdings.

Что известно о сделке между гигантами моды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bloomberg .

Prada приобретет Versace за ориентировочную сумму в 1,38 миллиарда долларов. По данным СМИ, цена сделки была согласована на уровне около 1,6 млрд долларов, но была пересмотрена в сторону уменьшения на фоне тарифов Трампа. Это крупнейшее приобретение компании за 112 лет истории существования.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине года. Prada вела переговоры о покупке конкурента, основанного Джанни Версаче в 1970-х годах, в течение нескольких месяцев. Как пояснили в компании, окончательная цена еще может быть скорректирована после оценки оборотного капитала и чистого долга Versace.

Как покупка Versace повлияет на Prada

Prada славится более сдержанной эстетикой, когда Versace известны яркими дизайнами. Такое объединение может добавить разнообразия компании и возможность расширить свои доходы в будущем. Аналитики считают, что это стратегический шаг, который поможет бренду конкурировать с такими гигантами рынка, как LVMH и Kering.

"Приобретение Versace знаменует собой еще один шаг в эволюционном развитии нашей группы, добавляя новое измерение, отличное и комплементарное", - сообщил генеральный директор Prada Андреа Гуэрра.

Prada продемонстрировала хорошие результаты в 2024-м на фоне экономических трудностей. Бренд компании Miu Miu, который ориентирован на более молодых потребителей, сыграл решающую роль в доходах в то время, когда наблюдался глобальный спад популярности на высокую моду.

В то же время Versace, по мнению аналитиков, потеряла свой расцвет. Capri, которая также владеет брендами Jimmy Choo и Michael Kors, не смогла удвоить доходы знаменитого модного дома. Стили бренда утратили популярность среди некоторых покупателей. Кроме того, повышение цен уменьшило доступность товаров. По мнению представителей компании, продажа Versace только на руку, ведь позволит инвестировать в собственный крупнейший бренд - Michael Kors.

Напомним, Prada Group - мировой лидер в сфере роскоши, который занимается производством и продажей одежды, обуви и аксессуаров. В компанию входят такие бренды, как Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 и Luna Rossa.

Versace - итальянский производитель модной одежды и других предметов роскоши, созданный в 1978 году модельером Джанни Версаче. После смерти основателя в 1997 году компанию возглавила его сестра Донателла. Кстати, в начале марта 2025 года она объявила, что уходит с должности креативного директора.

По данным инсайдеров, дизайнер была против продажи бренда и не смогла найти общий язык по этому поводу с директором холдинга Джоном Д. Айдолом. Теперь якобы она не может использовать собственную фамилию для любых других брендов.