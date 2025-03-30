Какая обувь самая модная весной 2025 года: мировые тренды от украинских брендов

Календарная и метеорологическая весна уже давно в Украине, а это значит, что пора подготовить и собственный гардероб. Нынешние тенденции на обувь диктуют нам тренд на комфорт и минимализм, поэтому и весенние пары стоит подбирать в соответствии с этими критериями.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило стилиста о весенних трендах на обувь 2025 и подготовило подборку актуальных пар от украинских брендов.

Советы стилиста

Украинский стилист и фэшн-эксперт Галина Денисюк советует обращать внимание на яркие акценты, объемные элементы и тому подобное.

"Этой весной в тренде будут классические ботинки, ботильоны и лоферы - удобные и стильные. Также популярными остаются кроссовки с яркими акцентами и обувь с объемными подошвами, которая добавляет современного вида даже к самому простому образу", - рассказывает эксперт.

Если вам нравятся туфли на низком каблуке, которые раньше ассоциировались только с формальными образами, теперь их можно легко комбинировать и с повседневной одеждой.

Тренды от украинских брендов

Ботильоны

Это классика женского обувного гардероба, которая может быть уместной на разных событиях и под разные образы. К тому же украинские бренды постоянно работают над интересными дизайнерскими решениями.

Например, известный украинский бренд Kachorovska представил модель по ноге из натуральной кожи на стрейчевой основе. У обуви асимметричный анатомический носок, где место большого пальца приподнято. А вокруг носковой части есть рант, который защищает носок от сбивания.

Ботильоны от Kachorovska (фото: kachorovska.com)

Лоферы

Лоферы не так давно стали классической и неотъемлемой частью обувного гардероба. Их удобство заключается в том, что существует множество моделей и дизайнов лоферов, которые можно менять в соответствии с настроением, образом, погодой и т. д.

Украинские бренды подхватили тренд и предлагают широкий выбор потребителям. Бренд HVOYA имеет в своем ассортименте лоферы на каждый день. Они классические, без лишних деталей, в трендовом шоколадном цвете. Пару обрамляет выразительный кант, который хорошо подчеркивает форму колодки.

Лоферы от HVOYA (фото: hvoya.ua)

Корсетная обувь

Такая обувь добавляет образу элегантности и уникальности, поэтому и стала актуальной моделью на весенний сезон 2025 года. Модели со шнуровкой, напоминающие корсет, представлены в коллекциях Chloé, Simone Rocha и Dries Van Noten.

Корсетная обувь со шнуровкой от зарубежных брендов (фото: vogue.ua)

Среди украинских брендов, которые предлагают близкую к оригиналу альтернативу, можно обратить внимание на Coosh. Римские сандалии-гладиаторы изготовлены из натуральной кожи цвета "кэмел".

Они имеют тонкие ремешки, которые обвиваются вокруг ноги, создавая изящный акцент и имитируя тот самый корсет. Особенности модели также имеют перемычку между большим и средним пальцем. Эти сандалии идеально дополняют легкие летние образы, такие как платья или костюмы из хлопка или льна

Римские сандалии-гладиаторы могут стать альтернативой корсетной обуви (фото: instagram.com/coosh.wear)

Балетки с декором

Классические балетки возвращаются с новыми элементами: банты, стразы, кружево или перья. Они сочетают комфорт и стиль, подходят для повседневных и праздничных образов.

Среди более классических, но интересных моделей можно рассмотреть обувь бренда Mida. Черные велюровые балетки с массивной пряжкой сверху можно удачно сочетать с разными образами и носить в осенне-весенний сезон.

Трендовые классические балетки с декором (фото: mida-online.com.ua)

Сникеры на высокой подошве

Массивные кроссовки с высокой подошвой остаются популярными, добавляя образу спортивного шика и комфорта. К тому же их можно найти в ассортименте многих украинских брендов обуви.

Бренд Lonza создает много моделей с массивными элементами. Например, модель с матовой поверхностью и серым цветом. В целом массивный дизайн делает такие кроссовки небанальной базой обувного гардероба.

Если для дизайна использованы вставки разных текстур, это делает обувь объемнее и подчеркивает их сложную форму. А кроме того, массивная подошва имеет дополнительный функционал: отлично амортизирует при ходьбе.

Массивные кроссовки на высокой подошве остаются актуальными (фото: lonza.shoes)

Топсайдеры

Это обувь в морском стиле с открытыми шнурками и декоративной строчкой. Ее можно идеально сочетать с джинсами, шортами и юбками для создания непринужденного образа.

Украинский бренд Leonchenko представляют классические топсайдеры из натуральной кожи. Такая пара подходит для ношения и весной, и летом.

Изначально топсайдеры задумывались как обувь для суден и кораблей, поэтому они имеют белую подошву. Однако топсайдеры можно носить для отдыха на море и для повседневного использования в городе.

Топсайдеры подходят для городских и морских прогулок (фото: leonchenko.com.ua)

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