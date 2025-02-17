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Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 16:30
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Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото) Бренды на UFW 25/26 с интересными коллекциями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве завершилась неделя моды, которая длилась с 14 по 17 февраля. В этом году модная часть мероприятия сочеталась с социальными миссиями и ценностями, которые нам стоит воспитывать в себе, например, инклюзивность.

РБК-Украина (проект Styler) побывало на мероприятии и делится подборкой украинских брендов одежды, обуви и аксессуаров, на которые стоит обратить внимание.

SHYPELYK

Украинский бренд женской одежды и аксессуаров среднего ценового сегмента. В каждой коллекции есть вещи в ограниченном количестве. Среди принципов бренда экологичность, трансформирование, забота и честность.

В рамках Ukrainian Fashion Week 25/26 бренд был представлен впервые. Их презентация была в стиле детства и ностальгии. Локация бренда выглядела как дом со старым телевизором, видеокамерой, фотоальбомом со своей историей становления и гардеробом с бестселлерами.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Локация бренда SHYPELYK (фото: пресс-служба)

В рамках UFW бренд также презентовал новую коллекцию "У твої сни". Фактически это переосмысление самых популярных вещей бренда: где-то изменили крой, материал или добавили новый элемент. А весенняя коллекция тем временем полна вручную вышитыми букетами цветов.

TONiA

Это женский бренд одежды, сочетающий комфорт и стиль. Основательница бренда Антонина Белинская специализируется на исторических костюмах, поэтому коллекция для украинской недели моды также была с привкусом прошлых эпох.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

В новой коллекции воплощены мотивы наследия древних славянских племен (фото: пресс-служба)

Ее Антонина посвятила наследию древних славянских племен, живших на территории современной Украины в V-VII веке. Дизайнер превратила памятники материальной культуры антов, которые нашли археологи в междуречье Днепра и Днестра, в декор коктейльных платьев и классических костюмов. Также анты придавали сакральное значение украшениям, поэтому одежда коллекции расшита стразами в золотой оправе.

Juliya Kros

На UFW 25/26 бренд представил коллекцию для людей с инвалидностью под названием "You Are Like Infinity". Функциональная одежда максимально адаптирована для людей с разными видами инвалидности. Например, платья без лицевой, изнаночной, передней и задней стороны адаптированы для женщин с потерей зрения.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

На показе моделями были общественные деятели, параспортсменки и женщины с различными видами инвалидности (фото: пресс-служба)

Моделями на показе стали общественные деятели и параспортсменки Екатерина Матлаева, Мария Никитина, Лина Дешвар, Татьяна Мацишена и другие.

VIKTORANISIMOV

Дизайнер Виктор Анисимов презентовал новое направление работы своего бренда – это создание спортивной одежды. Катализатором этого решения стало создание парадной формы для национальной паралимпийской сборной Украины, в которой спортсмены вышли на торжественную церемонию открытия Паралимпийских Игр 2024.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Дизайнер Виктор Анисимов представил новый взгляд на спортивную одежду (фото: пресс-служба)

Новая коллекция сочетает ретро-спортивную эстетику с современным дизайном и выходит за пределы двухцветной гаммы: свободный крой, графические элементы, контрастные полосы, клетка и фирменные детали-трансформеры.

C.ICON

Это львовский бренд одежды, который с 2017 года переосмысливает пуховые изделия. Согласно концепции дизайнеры бренда отказываются от традиционного представления о пуховиках. Вместо этого стеганые костюмы, удлиненные пальто с нестандартными стежками и более фактурные вариации пуховиков.

Наиболее знаковым акцентом коллекции стало сочетание анорака с юбкой в глубоком бордовом оттенке.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Новая коллекция пуховиков от львовского бренда (фото: пресс-служба)

Главную цветовую гамму составили актуальные оттенки сезона: нежно-желтый, розовый, фиолетовый, насыщенный бордовый и небесно-голубой, которые сочетаются с насыщенным оттенком кэмел и черным.

L'SHIYAN

Новая коллекция бренда веет настоящей весной, ведь декор – это вышивка шелковыми лентами, прозрачные силуэты и изящные кожаные аксессуары с авторскими аппликациями.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Главный символ этой коллекции цветок (фото: пресс-служба)

Основной символ бренда – цветок, поэтому его так или иначе можно увидеть на каждом элементе одежды. Местами складывается впечатление, что этот цветок вот-вот расцветет.

Nyni

Украинский slow-fashion бренд одежды, украшений и аксессуаров. Особое внимание в бренде уделяют авторским вязаным изделиям. В этом, кстати, заключается миссия бренда – влюблять в ремесло ручного вязания и таким образом предоставлять работу женщинам из разных регионов Украины.

Особым элементом ассортимента является подвес в виде лошади из замши, дерева и рафии (пальмовое волокно). Его можно носить как брелок или как украшение на шее. Всю прибыль от продажи этого товара передают на реабилитацию военных.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Подвес в виде лошади из дерева, замши и рафии (фото: nyni.shop)

SEMA HATS

Бренд создает акцентные шляпы на разные случаи жизни. Среди интересных моделей можно найти классику пилотского стиля, шляпы из эко-меха, boa hat, тюрбаны, панамы и т. д.

На UFW 25/26 SEMA HATS представили свои изделия на эстетической инсталляции с красными розами. Посетители могли познакомиться с брендом, примерить шляпки и приобрести понравившиеся модели.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Локация бренда на неделе моды (фото: РБК-Украина)

Lonza Shoes

Сначала это был харьковский магазин женской обуви, который со временем расширил масштабы до всей Украины, а потом и за границу. Они производят не только красивую, но и удобную обувь для всех возрастов и потребностей.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Модели обуви Lonza Shoes (фото: lonza.shoes)

На неделе моды бренд представлял сандалии, Мэри Джейн, босоножки и тому подобное. Кроме обуви, Lonza Shoes также производит сумки.

Andreas Moskin

Коллекция дизайнера вдохновлена украинской культурной элитой 1920-1930-х годов XX века. Речь идет о писателях Расстрелянного возрождения.

В главной роли – классический мужской костюм, однако в переосмысленных вариациях. В удлиненных пиджаках есть неподвижный пояс, накладные карманы с нестандартным расположением. По замыслу автора, асимметричность говорит об разрушении.

Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

Адаптивная одежда, вдохновением для которой стал период Расстрелянного возрождения (фото: пресс-служба)

К слову все мужские образы адаптированы для мужчин с протезами рук и ног. Рукава пиджака снимаются с помощью незаметной застежки, внутренние боковые швы брюк тоже имеют застежки, которые помогут быстро одеть или снять протез.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел первый день недели моды в Киеве.

Смотрите также самые стильные образы звезд с красной дорожки кинопремии BAFTA.

При написании материала использовали источники: сайты и социальные сети упомянутых брендов, пресс-материалы Ukrainian Fashion Week.

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