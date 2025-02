Эти 10 украинских брендов покорили Ukrainian Fashion Week: чем они запомнились (фото)

SHYPELYK

Украинский бренд женской одежды и аксессуаров среднего ценового сегмента. В каждой коллекции есть вещи в ограниченном количестве. Среди принципов бренда экологичность, трансформирование, забота и честность.

В рамках Ukrainian Fashion Week 25/26 бренд был представлен впервые. Их презентация была в стиле детства и ностальгии. Локация бренда выглядела как дом со старым телевизором, видеокамерой, фотоальбомом со своей историей становления и гардеробом с бестселлерами.

Локация бренда SHYPELYK (фото: пресс-служба)

В рамках UFW бренд также презентовал новую коллекцию "У твої сни". Фактически это переосмысление самых популярных вещей бренда: где-то изменили крой, материал или добавили новый элемент. А весенняя коллекция тем временем полна вручную вышитыми букетами цветов.

TONiA

Это женский бренд одежды, сочетающий комфорт и стиль. Основательница бренда Антонина Белинская специализируется на исторических костюмах, поэтому коллекция для украинской недели моды также была с привкусом прошлых эпох.

В новой коллекции воплощены мотивы наследия древних славянских племен (фото: пресс-служба)

Ее Антонина посвятила наследию древних славянских племен, живших на территории современной Украины в V-VII веке. Дизайнер превратила памятники материальной культуры антов, которые нашли археологи в междуречье Днепра и Днестра, в декор коктейльных платьев и классических костюмов. Также анты придавали сакральное значение украшениям, поэтому одежда коллекции расшита стразами в золотой оправе.

Juliya Kros

На UFW 25/26 бренд представил коллекцию для людей с инвалидностью под названием "You Are Like Infinity". Функциональная одежда максимально адаптирована для людей с разными видами инвалидности. Например, платья без лицевой, изнаночной, передней и задней стороны адаптированы для женщин с потерей зрения.

На показе моделями были общественные деятели, параспортсменки и женщины с различными видами инвалидности (фото: пресс-служба)

Моделями на показе стали общественные деятели и параспортсменки Екатерина Матлаева, Мария Никитина, Лина Дешвар, Татьяна Мацишена и другие.

VIKTORANISIMOV

Дизайнер Виктор Анисимов презентовал новое направление работы своего бренда – это создание спортивной одежды. Катализатором этого решения стало создание парадной формы для национальной паралимпийской сборной Украины, в которой спортсмены вышли на торжественную церемонию открытия Паралимпийских Игр 2024.

Дизайнер Виктор Анисимов представил новый взгляд на спортивную одежду (фото: пресс-служба)

Новая коллекция сочетает ретро-спортивную эстетику с современным дизайном и выходит за пределы двухцветной гаммы: свободный крой, графические элементы, контрастные полосы, клетка и фирменные детали-трансформеры.

C.ICON

Это львовский бренд одежды, который с 2017 года переосмысливает пуховые изделия. Согласно концепции дизайнеры бренда отказываются от традиционного представления о пуховиках. Вместо этого стеганые костюмы, удлиненные пальто с нестандартными стежками и более фактурные вариации пуховиков.

Наиболее знаковым акцентом коллекции стало сочетание анорака с юбкой в глубоком бордовом оттенке.

Новая коллекция пуховиков от львовского бренда (фото: пресс-служба)

Главную цветовую гамму составили актуальные оттенки сезона: нежно-желтый, розовый, фиолетовый, насыщенный бордовый и небесно-голубой, которые сочетаются с насыщенным оттенком кэмел и черным.

L'SHIYAN

Новая коллекция бренда веет настоящей весной, ведь декор – это вышивка шелковыми лентами, прозрачные силуэты и изящные кожаные аксессуары с авторскими аппликациями.

Главный символ этой коллекции – цветок (фото: пресс-служба)

Основной символ бренда – цветок, поэтому его так или иначе можно увидеть на каждом элементе одежды. Местами складывается впечатление, что этот цветок вот-вот расцветет.

Nyni

Украинский slow-fashion бренд одежды, украшений и аксессуаров. Особое внимание в бренде уделяют авторским вязаным изделиям. В этом, кстати, заключается миссия бренда – влюблять в ремесло ручного вязания и таким образом предоставлять работу женщинам из разных регионов Украины.

Особым элементом ассортимента является подвес в виде лошади из замши, дерева и рафии (пальмовое волокно). Его можно носить как брелок или как украшение на шее. Всю прибыль от продажи этого товара передают на реабилитацию военных.

Подвес в виде лошади из дерева, замши и рафии (фото: nyni.shop)

SEMA HATS

Бренд создает акцентные шляпы на разные случаи жизни. Среди интересных моделей можно найти классику пилотского стиля, шляпы из эко-меха, boa hat, тюрбаны, панамы и т. д.

На UFW 25/26 SEMA HATS представили свои изделия на эстетической инсталляции с красными розами. Посетители могли познакомиться с брендом, примерить шляпки и приобрести понравившиеся модели.

Локация бренда на неделе моды (фото: РБК-Украина)

Lonza Shoes

Сначала это был харьковский магазин женской обуви, который со временем расширил масштабы до всей Украины, а потом и за границу. Они производят не только красивую, но и удобную обувь для всех возрастов и потребностей.

Модели обуви Lonza Shoes (фото: lonza.shoes)

На неделе моды бренд представлял сандалии, Мэри Джейн, босоножки и тому подобное. Кроме обуви, Lonza Shoes также производит сумки.

Andreas Moskin

Коллекция дизайнера вдохновлена украинской культурной элитой 1920-1930-х годов XX века. Речь идет о писателях Расстрелянного возрождения.

В главной роли – классический мужской костюм, однако в переосмысленных вариациях. В удлиненных пиджаках есть неподвижный пояс, накладные карманы с нестандартным расположением. По замыслу автора, асимметричность говорит об разрушении.

Адаптивная одежда, вдохновением для которой стал период Расстрелянного возрождения (фото: пресс-служба)

К слову все мужские образы адаптированы для мужчин с протезами рук и ног. Рукава пиджака снимаются с помощью незаметной застежки, внутренние боковые швы брюк тоже имеют застежки, которые помогут быстро одеть или снять протез.