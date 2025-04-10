Історична угода: Prada купує Versace за майже 1,4 мільярда доларів

Італійський дім моди Prada укладає історичну угоду зі своїм конкурентом Versace, який з 2018 року перебуває у складі американської Capri Holdings.

Що відомо про угоду між гігантами моди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bloomberg .

Prada придбає Versace за орієнтовну суму в 1,38 мільярда доларів. За даними ЗМІ, ціна угоди була узгоджена на рівні близько 1,6 млрд доларів, але була переглянута в бік зменшення на тлі тарифів Трампа. Це найбільше придбання компанії за 112 років історії існування.

Очікується, що угоду буде закрито у другій половині року. Prada вела перемовини щодо купівлі конкурента, заснованого Джанні Версаче у 1970-х роках, протягом кількох місяців. Як пояснили в компанії, остаточна ціна ще може бути скоригована після оцінки оборотного капіталу та чистого боргу Versace.

Як купівля Versace вплине на Prada

Prada славиться більш стриманою естетикою, коли Versace відомі яскравими дизайнами. Таке об'єднання може додати різноманітності компанії та можливість розширити свої доходи в майбутньому. Аналітики вважають, що це стратегічний крок, який допоможе бренду конкурувати з такими гігантами ринку, як LVMH та Kering.

"Придбання Versace знаменує собою ще один крок в еволюційному розвитку нашої групи, додаючи новий вимір, відмінний і комплементарний", - повідомив генеральний директор Prada Андреа Гуерра.

Prada продемонструвала хороші результати у 2024-му на тлі економічних труднощів. Бренд компанії Miu Miu, який орієнтований на молодших споживачів, зіграв вирішальну роль в доходах у час, коли спостерігався глобальний спад популярності на високу моду.

Водночас Versace, на думку аналітиків, втратила свій розквіт. Capri, яка також володіє брендами Jimmy Choo та Michael Kors, не змогла подвоїти доходи знаменитого модного дому. Стилі бренду втратили популярність серед деяких покупців. Крім того, підвищення цін зменшило доступність деяких товарів. На думку представників компанії, продаж Versace лише на руку, адже дозволить інвестувати у свій найбільший бренд - Michael Kors.

Нагадаємо, Prada Group - світовий лідер у сфері розкоші, який займається виробництвом та продажем одягу, взуття й аксесуарів. До компанії входять такі бренди, як Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 та Luna Rossa.

Versace - італійський виробник модного одягу та інших предметів розкоші, створений в 1978 році модельєром Джанні Версаче. Після смерті засновника в 1997 році компанію очолила його сестра Донателла. До речі, на початку березня 2025 року вона оголосила, що йде з посади креативного директора.

За даними інсайдерів, дизайнерка була проти продажу бренду і не змогла знайти спільну мову щодо цього з директором холдингу Джоном Д. Айдолом. Тепер нібито вона не може використовувати власне прізвище для будь-яких інших брендів.