Их одежду носит Бейонсе: 5 украинских брендов, известных на весь мир

Украинская мода достигает новых вершин и все больше звезд мирового масштаба выбирают для своих образов одежду и аксессуары именно от наших брендов.

Ruslan Baginskiy

Самый известный украинский шляпник, Руслан Багинский уже успел получить признание на международном уровне. Шляпы его бренда носили такие звезды, как Леди Гага, Рианна, Бейонсе, Фаррелл Уильямс и Джаред Лето.

Более того, аксессуары творца украшали головы королевской семьи. Шляпы бренда отличаются изысканным дизайном и элегантностью, что делает их популярными среди модниц и модников по всему миру.

Рианна в платке "Ruslan Baginskiy" (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

FROLOV

Это украинский бренд высокой моды, основанный в 2012 году Иваном Фроловым. Он известен своими неординарными блестящими коллекциями, полюбившимися многим звездам мирового масштаба. В одежде от Ивана Фролова были замечены Бейонсе, группа Måneskin, Сабрина Карпентер, Дуа Липа и другие.

Бейонсе в платье от "FROLOV" (фото: instagram.com/frolovheart)

KSENIASCHNAIDER

Украинский бренд одежды, основанный супругами Ксении и Антоном Шнайдером. KSENIASCHNAIDER использует в своих коллекциях различные материалы и техники, включая деконструкцию, аппликацию и плетение.

Особое внимание бренд уделяет переработке денима, за один сезон команда обрабатывает около 2000 кг джинса. Одежда бренда полюбилась Дуа Липе, Белле Хадид и Селин Дион.

Белла Хадид в джинсах "KSENIASCHNAIDER" (фото: instagram.com/bellahadid)

the COAT

В основе бренда "the COAT" от Кати Сильченко лежит философия вдумчивого и ответственного производства. В отличие от многих других брендов, делающих ставку на классический черный, серый и бежевый, Катя с самого начала использовала пудровые, голубые и лиловые цвета для своих пальто.

В 2013 году, когда на рынке доминировали темный и нейтральный цвет, пальто "the COAT" стали настоящим открытием. Звезды, которые были замечены в одежде бренда - Рита Ора, инфлюэнсер Мэй Маск и актриса Келли Разерфорд.

Рита Ора в платье "the COAT" (коллаж РБК-Украина)

Bevza

Это украинский бренд женской одежды, основанный в 2006 году Светланой Бевзой. Коллекции "Bevza" характеризуются четкими линиями, простыми силуэтами и лаконичными деталями.

Бренд не использует лишние декорации, делая акцент на качестве материалов и кроя. Его одежду можно найти в магазинах Канады, Франции, Австралии, Великобритании и многих других. Одежду бренда обожают сестры Хадид, Селена Гомес и Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски в одежде "Bevza" (фото: facebook.com/BEVZA.official)