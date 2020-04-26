ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КНДР заявили про активну діяльність Кім Чен Ина

Новини » В світі     26.04.2020 - 03:49
У КНДР заявили про активну діяльність Кім Чен Ина
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Державне радіо КНДР повідомило про активну діяльність лідера країни Кім Чен Ина

Державне радіо КНДР повідомило про активну діяльність лідера країни Кім Чен Ина. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap,

В повідомленні радіостанції говорилося про те, що "товариш Кім Чен Ин передав подяку робітникам та співробітникам, від усієї душі допомагали створювати місто Самчжиен". В якій формі була передана подяку, не уточнюється.

Водночас ыспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де-Бенос у Twitter заявив, що Чутки про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності.

"Це офіційно: інформація про тяжкий стан здоров'я нашого лідера Кім Чен Ина помилкова і зловмисна. Дякую за турботу, але благаю журналістів, щоб вони перевіряли джерела інформації і були менш сенсаційними", - написав Као де-Бенос.

Као де-Бенос називає себе спеціальним представником Комітету із зовнішніх культурних зв'язків КНДР. У ЗМІ він фігурує як активіст, який підтримує політичний курс Північної Кореї, просуває контакти з цією країною і часто буває в КНДР.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції не серце, яку нещодавно переніс.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається в правдивості інформації про погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Трамп вважає, що ЗМІ можуть використовувати застарілу інформацію.

Лідер Північної Кореї міг померти після операції, - NYP Китай направив до Північної Кореї групу медиків для консультацій Кім Чен Ина
Новини України КНДРКім Чен Ин
News
On Top