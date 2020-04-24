"Повідомлення недостовірні": Трамп прокоментував погіршення здоров'я Кім Чен Ина

Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Трамп вважає, що ЗМІ могли використовувати застарілу інформацію про Кім Чен Ина

Президент США Дональд сумнівається, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина відповідає дійсності. Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп вважає, що ЗМІ, що поширили подібні новини, могли використовувати застарілу інформацію.

"Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в Мережі, недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості недостовірні", - заявив він.

Він додав, що у нього добрі відносини з КНДР, зокрема з Кім Чен Ином.

"Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN", - сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує зберігати владу, попри нещодавні чутки про погіршення стану його здоров'я.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що північнокорейському лідеру Кім Чен Ину загрожує серйозна небезпека після операції. Нещодавно Кім пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена, засновника КНДР.

Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кіма, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра.