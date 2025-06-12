"Мне уже не 20 лет". Ирина Сопонару откровенно призналась, почему сделала пластику груди

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Ефросининой она объяснила, что решилась на пластику груди не из-за чужого мнения, а ради себя.

"Всегда была в мире со своим телом. Когда была маленькой, комплексовала и носила пуш-ап. Потом меня попустило. Типа, кого я обманываю? Все равно, когда даже мой мужчина меня разденет, он увидит, что все не так", - пояснила она.

Ирина всегда находилась в мире со своей фигурой и любила маленькую грудь. Ей нравились андрогинные силуэты, в частности внешность Фрейи Беки и Киры Найтли.

"Мне было ок. Мне нравилось. Мне и сейчас нравится маленькая грудь", - пояснила она.

Со временем вкусы немного изменились. Теперь это узкие талии и большие бедра.

"Это тренд нашего времени", - добавила она.

Ирина Сопонару рассказала о пластике груди (скриншот)

На увеличение груди звезда решилась ради себя. Говорит, что в своем возрасте стремится иметь более округлые формы.

"Мне уже не 20 лет - 38. Уже 40 лет, поэтому хочется, чтобы какие-то формы в этом возрасте появились", - пояснила она.

Она также призналась, что еще бы хотела изменить в своей фигуре.

"Я бы хотела более узкую талию, но с этим ничего не сделаешь. Она не такая уж узкая. Не буду себя критиковать. У меня все хорошо, мне нравится. Я в своем вкусе", - отметила она.

Сопонару об изменениях во внешности (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Ирина также подчеркнула, что для нее важно не "переделать" себя, а подчеркнуть свою красоту.

"Мне всегда казалось, что когда сильно себя меняют - это как бы не любовь к себе. А когда ты себя улучшил - то это, типа, о любви к себе", - добавила она.