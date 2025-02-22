Инструкция по стилю. Какие принты сейчас в моде, а о каких надо забыть, чтобы не выглядеть как "бабушка"

По ее словам, если раньше балом заправляли хаос и пестрота, то сейчас на арену выходит взвешенная элегантность и продуманная смелость. Стилист отмечает отход от чрезмерной кричащести, предлагая вместо этого обратить внимание на более спокойные, но в то же время выразительные и современные узоры.

"Если раньше в трендах было что-то хаотичное, пестрое, то сейчас все более взвешенное, даже в смелых вариантах. Что точно будет актуальным - это абстракция, но не слишком сложная. Такие как бы "размытые" узоры, похожие на акварельные мазки, эффект выгоревшего или размытого рисунка на ткани", - говорит Галина.

Также продолжают удерживать позиции природные мотивы: листья, флористика, но не классическая мелкая, а крупная и графичная.

"Еще один тренд - обновленная классика. Например, полоска, но не четкая, а будто растянутая или деформированная. Горошек тоже возвращается, но в непривычных пропорциях - очень мелкий или, наоборот, гиперболизированный", - говорит Денисюк.

Какие принты будут в моде весной

Горошек (полка-дот)

Этот узор снова на пике популярности, особенно в черно-белом исполнении. Дизайнеры, такие как Carolina Herrera, активно используют горошек в своих коллекциях. Платье в горошек (фото: instagram.com/modnarich.ua)

Анималистические принты

Леопардовый, зебровый и змеиный узоры остаются в тренде, часто выступая как нейтральные элементы гардероба. Тренды весны-2025 (фото: instagram.com/mk_manufacture)

Цветочные мотивы

Романтичные мелкие цветы возвращаются, добавляя нежности и свежести образам. Цветочные мотивы в одежде будут модными весной (фото: instagram.com/_ann_dress)

Полоска

Вертикальные и горизонтальные полоски разной ширины становятся главным весенне-летним трендом, вытесняя даже цветочные узоры.

Модные тренды весны-2025 (фото: pinterest.com)

Однако слишком мелкие хаотичные рисунки и анималистические принты в их привычном виде точно стоит оставить в прошлом.

"Если это хищный рисунок, то он должен быть стилизованным, а не просто классическая "леопардовая шуба", - объясняет стилист.

Также она категорически рекомендует забыть о чрезмерно крупных логотипах и брендовых надписях (тенденцияк минимализму уменьшает популярность одежды с крупными логотипами) и камуфляжном принте. Хотя последний периодически возвращается, в 2025 году камуфляж уступает место более изящным и универсальным узорам.