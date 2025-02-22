Інструкція зі стилю. Які принти зараз у моді, а про які треба забути, щоб не виглядати як "бабуся"

За її словами, якщо раніше балом заправляли хаос та строкатість, то зараз на арену виходить виважена елегантність та продумана сміливість. Стиліст наголошує на відході від надмірної кричущості, пропонуючи натомість звернути увагу на більш спокійні, але водночас виразні та сучасні візерунки.

“Якщо раніше в трендах було щось хаотичне, строкате, то зараз усе більш виважене, навіть у сміливих варіантах. Що точно буде актуальним - це абстракція, але не занадто складна. Такі ніби “розмиті” візерунки, схожі на акварельні мазки, ефект вигорілого або розмитого малюнка на тканині", - говорить Галина.

Також продовжують утримувати позиції природні мотиви: листя, флористика, але не класична дрібна, а велика і графічна.

“Ще один тренд - оновлена класика. Наприклад, смужка, але не чітка, а ніби розтягнута або деформована. Горошок теж повертається, але в незвичних пропорціях - дуже дрібний або, навпаки, гіперболізований", - каже Денисюк.

Які принти будуть в моді навесні

Горошок (полка-дот)

Цей візерунок знову на піку популярності, особливо в чорно-білому виконанні. Дизайнери, такі як Carolina Herrera, активно використовують горошок у своїх колекціях. Сукня у горошок (фото: instagram.com/modnarich.ua)

Анімалістичні принти

Леопардовий, зебровий та зміїний візерунки залишаються в тренді, часто виступаючи як нейтральні елементи гардеробу. Тренди весни-2025 (фото: instagram.com/mk_manufacture)

Квіткові мотиви

Романтичні дрібні квіти повертаються, додаючи ніжності та свіжості образам. Квіткові мотиви в одязі будуть модними весною (фото: instagram.com/_ann_dress)

Смужка

Вертикальні та горизонтальні смужки різної ширини стають головним весняно-літнім трендом, витісняючи навіть квіткові візерунки.

Модні тренди весни-2025 (фото: pinterest.com)

Однак надто дрібні хаотичні малюнки та анімалістичні принти в їхньому звичному вигляді точно варто залишити в минулому.

“Якщо це хижий малюнок, то він має бути стилізованим, а не просто класична “леопардова шуба", - пояснює стиліст.

Також вона категорично рекомендує забути про надмірно великі логотипи та брендові написи (тенденція до мінімалізму зменшує популярність одягу з великими логотипами) і камуфляжний принт. Хоча останній періодично повертається, у 2025 році камуфляж поступається місцем більш витонченим та універсальним візерункам.