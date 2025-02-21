Стилист назвала главные тренды на весенний сезон-2025. Комфорт становится роскошью!

Весна-2025 будет диктовать смелые решения, сочетание природных и футуристических оттенков, эксперименты с кроем и массивные аксессуары, которые подчеркнут индивидуальность каждой модницы.

"Весна 2025 года будет интересной, потому что мода сейчас очень быстро меняется. Мы видим, что люди все больше хотят выражать индивидуальность, поэтому тренды становятся гибкими. Я бы сказала, что это будет сезон смелых решений - и в цветах, и в силуэтах", - говорит Галина.

В оттенках будет ощущаться тяга к естественности, но не в классическом смысле, а с легким налетом футуризма.

В крое тоже много экспериментов - грань между классикой и спортом, между женственностью и андрогинностью стирается еще больше.

Еще одна интересная тенденция, говорит стилист, заключается в том, что "комфорт становится роскошью".

"Если раньше "удобное" ассоциировалось с повседневностью, то теперь даже самые шикарные вещи должны быть удобными. Это новое понимание элегантности: ты можешь выглядеть эффектно, но при этом не испытывать никакого дискомфорта", - объясняет Денисюк.

И, конечно же, аксессуары. Они, убеждена эксперт, выйдут на первый план. Массивные, нестандартные, которые могут полностью изменить даже самую простую базовую вещь.

Главные тренды моды весны-2025

Прозрачные ткани. Легкие, полупрозрачные материалы остаются популярными, добавляя образу нежности и романтичности. Прозрачные ткани будут в моде весной 2025 (фото: instagram.com/tislont)

Стиль бохо-шик. Элементы бохо, такие как рюши, бахрома и кружево, продолжают занимать ведущие позиции, придавая образу естественности и легкости. Блуза в стиле бохо-шик (фото: instagram.com/embroidered_gem)

Асимметричные силуэты. Необычные крои и асимметрия в одежде добавляют динамики и современности образу. Главные модные тренды весны-2025 (фото: instagram.com/olemoda.ua)

Максимализм в аксессуарах. Многослойность украшений, использование брелоков, крупных бантов и других аксессуаров подчеркивают индивидуальность и стиль. Максимализм в аксессуарах (фото: instagram.com/damn.jewelry)

Спортивный шик. Сочетание спортивных элементов с повседневной одеждой создает комфортные и стильные образы. Главные тренды одежды весны-2025 (фото: pinterest.com)

Романтические мотивы. Кружево, рюши и легкие ткани добавляют женственности и утонченности. Рюши будут в моде весной-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Твидовые костюмы. Классические твидовые ансамбли возвращаются, придавая образу элегантности и изысканности. Твидовые костюме будут в моде весной-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Анималистические принты. Леопардовые, змеиные и другие животные узоры остаются актуальными, добавляя образу смелости. Что будет модным весной-2025 (фото: instagram.com/ilam__shop)

Полосатые узоры. Тонкие полоски, особенно в офисном стиле, добавляют образу строгости и стиля. Что будет модным весной-2025 (фото: pinterest.com)

Пастельные и яркие цвета. Наряду с нежными пастельными оттенками, популярными становятся насыщенные цвета, такие как электрический синий. Одежда в цвете электрик будут модны весной-2025 (фото: instagram.com/odessa_fashion_shop_reserv)

"Весна-2025 точно не будет скучной!" - отмечает Денисюк.