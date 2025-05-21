Не покупайте смартфон сейчас. 5 причин, почему стоит подождать выхода Pixel 10a

Если вы планировали купить новый смартфон в ближайшее время - стоит немного повременить. Совсем скоро на рынок выйдет Google Pixel 10a, и, похоже, это может быть один из самых удачных гаджетов в своём классе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority рассказывает, почему Pixel 10a - смартфон, который действительно стоит подождать.

Чип Tensor G5

Каждое новое поколение смартфонов Pixel A Series выходит с обновленным чипсетом Tensor. В прошлом году Pixel 8a получил чип Tensor G3, в этом году Pixel 9a работает на Tensor G4. Исходя из сложившейся тенденции, можно с большой долей уверенности предположить, что будущий Pixel 10a получит новый чип Tensor G5.

Недавно стало известно, как Google разрабатывает Tensor G5. В частности, ожидается, что в нем появится новый графический процессор IMG DXT, который заменит используемую ранее графику Arm Mali.

Также известно, что Tensor G5 получит полностью кастомный ISP (процессор обработки изображений) - в отличие от Tensor G4, в котором используется ISP от Samsung с добавлением фирменных блоков Google.

Хотя изменения GPU и ISP выглядят многообещающими, пока трудно точно оценить, насколько Tensor G5 улучшит производительность и энергоэффективность. Один из отчетов Android Authority сообщает, что чип сохранит главный процессор Arm Cortex-X4, но получит новую архитектуру ядер средней мощности, что может дать "приличный прирост в мультикор-производительности".

Также ожидается обновление TPU (блока для обработки ИИ), которое обеспечит до 14% прироста производительности в задачах на базе ИИ. Однако, насколько это скажется на пользовательском опыте - пока неясно. Кроме того, неизвестно, улучшит ли Tensor G5 автономность - один из главных слабых пунктов серии Tensor.

Pixel 9a работает на Tensor G4 (фото: Android Authority)

Больше ОЗУ и функций на базе ИИ

Говоря о производительности, стоит упомянуть еще один важный аспект - объем оперативной памяти.

Pixel 9a оснащен 8 ГБ ОЗУ, что уже считается минимальным стандартом в 2025 году, даже для смартфона стоимостью 499 долларов. Причем этот показатель не менялся уже несколько лет - столько же оперативки было и у Pixel 8a, и у Pixel 7a.

Хотя Google может оставить объем памяти прежним и в четвертом поколении подряд, логичнее было бы ожидать увеличения до 12 ГБ в Pixel 10a.

Дополнительная оперативная память улучшит многозадачность и откроет путь к более широкому использованию функций на базе искусственного интеллекта.

К примеру, Pixel 9a оснащается версией Gemini Nano XXS (самой "урезанной"), в то время как в флагманском Pixel 9 используется версия Nano XS. В результате, Pixel 9a лишен некоторых ИИ-функций, доступных на флагманах, таких как приложение Pixel Screenshots и функция Call Notes, автоматически создающая краткие итоги телефонных звонков.

Хотя пока нет официального подтверждения увеличения ОЗУ, очевидно, что именно этот параметр уже сейчас ограничивает ИИ-возможности Pixel 9a. Поэтому трудно представить, что Google снова оставит все без изменений, особенно учитывая растущие требования ИИ-инструментов к ресурсам устройства.

Pixel 9a оснащается версией Gemini Nano XXS (фото: Android Authority)

Назревшее обновление камеры

Еще одна характеристика, которую давно пора обновить - это камера. Основной модуль Pixel 9a получил достойное улучшение в этом году: лучшая съемка в условиях слабого освещения, улучшенный автофокус и более широкий угол обзора. Однако дополнительная ультраширокоугольная камера давно требует замены.

Pixel 9a оснащен 13-мегапиксельной ультраширокой камерой с диафрагмой f/2.2 - абсолютно такой же, как у Pixel 8a и Pixel 7a. Хотя сенсор нельзя назвать плохим, его технические характеристики начали морально устаревать. Если Pixel 10a в 2026 году выйдет с этой же камерой, он будет выглядеть откровенно устаревшим. Конечно, вряд ли стоит ждать флагманский модуль, но обновление необходимо.

История подсказывает, что обновление вполне возможно. У Pixel 5a была 16 МП ультраширокая камера, в Pixel 6a она изменилась на 12 МП, а с Pixel 7a Google использует текущий 13 МП сенсор уже три года подряд. Это самый длительный период без обновления, и учитывая, что этот сенсор используется с 2023 года, было бы удивительно, если бы Pixel 10a снова получил ту же камеру.

Поддержка mmWave 5G

Смартфон Pixel 9a поддерживает подключение к сетям 5G в диапазоне sub-6, что обеспечивает умеренно более высокую скорость по сравнению с 4G LTE. Однако если вы рассчитываете на действительно молниеносную передачу данных, доступную только с помощью mmWave 5G, - вас ждет разочарование.

Еще несколько лет назад mmWave 5G практически не имел смысла: операторы только начинали разворачивать сети нового поколения, зона покрытия была минимальной, и технология работала разве что в отдельных районах крупнейших городов - да и то нестабильно.

Но в 2025 году ситуация изменилась: 5G стал заметно доступнее и надежнее. И тот факт, что Pixel 9a не поддерживает mmWave, уже воспринимается как упущение.

Хотя эта функция все еще не является обязательной, она уже воспринимается как ожидаемая. Будет ли Google учитывать это и добавит ли поддержку mmWave в Pixel 10a - пока неизвестно, но хотелось бы верить, что да.

mmWave 5G (фото: Android Authority)

Новый дизайн

Дизайн Pixel 9a можно назвать спорным. Это крайне резкий отход от привычной визуальной идентичности всех предыдущих моделей Pixel.

Если внешний вид Pixel 9a вам категорически не нравится, возможно, стоит дождаться выхода Pixel 10a. Маловероятно, что Google кардинально изменит дизайн устройства, но, как показывает практика, компания нередко дорабатывает и улучшает внешний вид между поколениями.

Именно так произошло с Pixel 7a и Pixel 8a - и, вероятно, тот же путь выберут и для Pixel 10a.

Какими могут быть эти доработки? Пока говорить об этом рано, но вариантов множество: изменения в дизайне камеры - возможно, возврат к фирменной "камерной планке" или совершенно новое оформление без нее.

Также можно ожидать появления новых цветовых решений, более легкого корпуса и других дизайнерских нюансов. Полной "перезагрузки" дизайна, скорее всего, не будет, но несколько грамотных корректировок вполне могут улучшить восприятие модели в глазах потенциальных покупателей.

Дизайн Pixel 9a можно назвать спорным (фото: Android Authority)

Стоит ли ждать Pixel 10a?

Всё вышеописанное - веские аргументы в пользу того, чтобы пропустить Pixel 9a и подождать следующую модель. Но стоит ли это делать именно вам? Ответ зависит от того, в каком состоянии находится ваш текущий смартфон.

Если вы остро нуждаетесь в замене устройства и вам нравится то, что предлагает Pixel 9a - велика вероятность, что вы не будете разочарованы. Линейка Pixel A уже несколько лет подряд демонстрирует стабильное качество, и Pixel 9a - достойный представитель сегмента бюджетных решений от Google.

Главное правило: менять смартфон тогда, когда это действительно нужно.

Если же ваш текущий смартфон вас устраивает, а Pixel 9a не вызывает энтузиазма - возможно, стоит подождать. Пока ничего не указывает на то, что Pixel 10a станет революцией, но с учетом перехода на чип Tensor G5, вероятного увеличения объема ОЗУ, возможных улучшений камеры и обновленного дизайна - ожидание может оправдаться.