Из иностранцев в украинцы: 5 звезд, получивших украинское гражданство

Много лет назад они полюбили Украину всей душой и решили остаться здесь. Как результат - получили украинское гражданство.

Валерий Балаян

Советский и российский кинорежиссер Валерий Балаян стал гражданином Украины в мае 2015 года. Он является автором сценариев для более 40 документальных фильмов, а также снял более 60 фильмов в качестве режиссера.

Валерий Балаян (фото: Википедия)

Кристиан Жереги

Российско-молдавский кинорежиссер и режиссер студии "Вавилон 13" также получил украинское гражданство в 2015 году.

"Друзья, произошло! Указом Президента Украины от 23 апреля 2015 года гражданин России Жереги Кристиан Валерьевич получил гражданство Украины! Наконец-то! Спасибо Администрации Петра Порошенко, Татьяне Поповой, Юрию Стецю, Артему Биденко и всем, кто содействовал в принятии этого решения! Теперь могу смело сказать: "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль!", - делился Кристиан Жереги эмоциями в соцсетях.

Кристиан Жереги (фото: facebook.com/Cris.Jereghi)

Амадор Лопес

В 2021 году известный украинско-венесуэльский танцовщик, лидер группы Rumbero's Амадор Лопес получил украинское гражданство. До этого он жил в нашей стране 20 лет.

"Наконец сбылась моя мечта - теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами!", - делился тогда артист.

Ранее лидер группы Rumbero'S делился, что ради получения украинского гражданства ему пришлось преодолеть множество бюрократических препятствий и сдать экзамен на знание украинского языка.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Алексей Суханов

Телеведущий родом из России, но считает себя украинцем в душе. Он переехал в Украину в 2014 году, но получил паспорт только в 2019-м.

Суханову нужно было отказаться от российского гражданства и предоставить соответствующий документ из России, однако он не мог туда вернуться.

В итоге ему удалось получить украинское гражданство. При этом он сохранял российский паспорт, поскольку владел квартирой, зарегистрированной на этот документ.

Летом 2023 года Суханов лишился документа и навсегда разорвал все связи с РФ.

"Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом. Поэтому я его уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу"

Суханов никогда не устраивал никакого шоу! Я тихо избавился от него, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией", - рассказывал Алексей "24 каналу".

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Эктор Хименес-Браво

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения живет и развивает свой бизнес в Украине более десяти лет. За это время страна стала родной для него, и в 2021 он официально получил украинское гражданство.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)