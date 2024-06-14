З іноземців в українці: 5 зірок, які отримали українське громадянство

Багато років тому вони полюбили Україну всією душею і вирішили залишитися тут. Як результат - отримали українське громадянство.

Валерій Балаян

Радянський і російський кінорежисер Валерій Балаян став громадянином України в травні 2015 року. Він є автором сценаріїв для більш ніж 40 документальних фільмів, а також зняв понад 60 фільмів як режисер.

Валерій Балаян (фото: Вікіпедія)

Крістіан Жерегі

Російсько-молдовський кінорежисер і режисер студії "Вавилон 13" також отримав українське громадянство у 2015 році.

"Друзі, сталося! Указом Президента України від 23 квітня 2015 року громадянин Росії Жерегі Крістіан Валерійович набув громадянства України! Нарешті! Спасибі Адміністрації Петра Порошенка, Тетяні Поповій, Юрію Стецю, Артему Біденко і всім, хто сприяв у прийнятті цього рішення! Тепер можу сміливо сказати: "Спасибі тобі, Боже, що я не москаль!", - ділився Крістіан Жерегі емоціями у соцмережах.

Крістіан Жерегі (фото: facebook.com/Cris.Jereghi)

Амадор Лопес

У 2021 році відомий українсько-венесуельський танцівник, лідер гурту Rumbero's Амадор Лопес отримав українське громадянство. До цього він жив в нашій країні 20 років.

"Нарешті збулася моя мрія - тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий з цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!", - ділився тоді артист.

Раніше лідер гурту Rumbero'S ділився, що заради отримання українського громадянства йому довелося подолати безліч бюрократичних перешкод і скласти іспит на знання української мови.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Олексій Суханов

Телеведучий родом із Росії, але вважає себе українцем у душі. Він переїхав в Україну у 2014 році, але отримав паспорт тільки у 2019-му.

Суханову потрібно було відмовитися від російського громадянства і надати відповідний документ із Росії, проте він не міг туди повернутися.

У підсумку йому вдалося отримати українське громадянство. При цьому він зберігав російський паспорт, оскільки володів квартирою, зареєстрованою на цей документ.

Влітку 2023 року Суханов позбувся документа і назавжди розірвав усі зв'язки з РФ.

"Я дав офіційну обіцянку Україні, державі, своїм землякам. Для мене честь бути земляком українців, тому я більше ніколи не скористаюся цим документом. Тож я його знищив, нікому про це не говорив, вважаю, що й не треба про це говорити, щоб це не було використано в розрізі "Суханов робить шоу"

Суханов ніколи не влаштовував жодного шоу! Я тихо позбувся його, чим поклав край усьому, що мене пов'язувало з Росією", - розповідав Олексій "24 каналу".

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Ектор Хіменес-Браво

Канадський шеф-кухар колумбійського походження живе і розвиває свій бізнес в Україні понад десять років. За цей час країна стала рідною для нього, і 2021 року він офіційно отримав українське громадянство.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)