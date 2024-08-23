"Советовалась с Инной Мирошниченко". Алина Шаманская заговорила об усыновлении ребенка

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

По словам Шаманской, об усыновлении ребенка она думает с восьми лет.

"Я когда-то просто шла домой из школы и встретила девочку, старше меня немножко. Она просто слонялась по улице и я расспросила, откуда она. Она говорит: "Я из детского дома, у меня нет родителей. И я тогда пришла домой и спросила маму: "Мама, а как это нет родителей?". И тогда начала просто думать, что я вырасту и возьму себе ребенка", - вспомнила Алина.

Также ведущая добавила, что в состоянии обеспечить малыша всем необходимым.

"У меня есть где жить, есть что есть. Будем есть там картошку с огурцами, но мы будем дома. Поэтому у меня есть такая мечта усыновить ребенка", - призналась ведущая.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

На эту тему, говорит знаменитость, она общается очень часто со своей подругой Инной Мирошниченко.

"Она прекрасный человек, который также переживал со мной очень непростые периоды развода. Она адвокат. Я советовалась с ней и она прекрасный человек, которому я могу задавать неудобные вопросы об усыновлении. Я ее спрашивала очень очень откровенные темы. То есть она мне рассказала порядок действий, что нужно и как делать", - поделилась Шаманская.

Впрочем, пока звезда проживает в США, она не сможет взять ребенка из детского дома.

"Но я себе даю себе год. Если за этот год я не найду любовь своей жизни и не рожу, я абсолютно точно буду усыновлять ребенка. Такие мои мысли сейчас", - отметила Алина.

Алина Шаманская с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

Также она добавила, что хочет, чтобы это был ровесник ее сына, потому что ведущая всю жизнь мечтала, что у мальчика будет друг, который будет с ним жить.

Шаманская говорит, что постоянно обсуждает это с Артуром.

"Ну и мы визуализируем и об этом легко говорим. Но сын спрашивает: "А ты будешь меня любить меньше?". Здесь очень трудный вопрос. Когда я говорю, что я буду вас любить одинаково, сын обижается", - призналась блогерша.

Напомним, Алина Шаманская была замужем за бывшим актером Студии "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Они находились в браке шесть лет. У экс-супругов родился общий сын Артур.

В прошлом году они решили завершить свои отношения. По слухам, причиной для развода стало то, что мужчина якобы проводил время с другой женщиной и даже публично оскорблял Алину.