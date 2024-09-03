Инна Мирошниченко объяснила, почему ее дочери будут учиться в разных классах

Тимур Мирошниченко с женой Инной отвели своих дочерей в школу и, как оказалось, девочки будут учиться в разных классах. Избранница шоумена объяснил, в чем именно причина.

Что сказала Инна Мирошниченко

Так, женщина отметила, что ее биологическая дочь Мия будет ходить в класс, сформированный еще в феврале - из детей, посещавших дошкольные занятия.

Что касается названной дочери Ангелины, то о классе для нее они договаривались еще в июне - тогда, когда девочка еще не была частью их семьи.

"Но самым важным стало для нас желание мягкой психологической адаптации к школе. Мы консультировались со школьным психологом, с психологом Ангелины, с нейропсихологом. Отдавать сейчас или еще год пропустить? Дистанционное образование или нет? Образование или нет в принципе", - объяснила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко с дочками (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Инна отметила, что класс Мии сформирован из друзей, которые уже около года вместе, и влиться в такой коллектив, по ее словам, гораздо труднее.

"Ну очень трудно в принципе детям из учреждений вливаться в детские коллективы. 8 лет расти среди травмированных детей, и не знать другой нормы, а затем резко попасть в коллектив с детьми, которые имели любовь, поддержку и веру в себя с рождения, - это только звучит, как сказка. В жизни - это оказаться на Марсе и чувствовать, что с тобой что-то не так…" - написала звезда.

В классе Мии - 15 детей, тогда как в классе Ангелины - 7. А потому там будет больше индивидуального внимания и помощи учителя.

Также среди причин - психологические риски и моменты того, чтобы девочки учились вместе.

"Они не были всю жизнь вместе. Их отношения тоже только строятся. И мне важно, чтобы они любили друг друга. Быть в одной школе, но не "за одной партой - это минимизировать эти риски", - рассказала жена Тимура.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

К слову, Ангелине, которую пара забрала из детского дома в свою семью не так давно, почти 9 лет, и только сейчас она пошла в первый класс.

"И да, Ангелине почти 9. Она идет в первый класс. Что является для нас и авантюрой, и вызовом, и победой, и проявлением веры одновременно. Больше о причинах этого мы говорить не готовы. Просто отпустите этот вопрос", - отметила Мирошниченко.

Напомним, звездные супруги воспитывают двух биологических детей: Мию, о которой уже упоминалось выше, и Марка. Кроме Ангелины, они усыновили мальчика Марселя из Житомирского детского дома - это произошло летом прошлого года.