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Инна Мирошниченко объяснила, почему в суде ей отказывали в усыновлении второго ребенка

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена шоумена Тимура Мирошниченко Инна назвала причину, по которой ей в суде отказали в усыновлении Ангелины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши.

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Присяжная настаивала на том, чтобы Инна предоставила справку из государственной больницы о том, что она не состоит на учете у психиатра, а не из частной клиники.

Более того, она хотела, чтобы Ангелина лично явилась в суд для допроса. Мирошниченко это возмутило. Она отметила, что такой опыт мог бы травмировать ребенка. К счастью, девочке не пришлось посещать суд.

"Мне трудно было понять ход мыслей. Почему человек желает моему ребенку вернуться в интернат? Говорил, что не доверяет медицинскому заключению и хочет увидеть справку государственной больницы о том, что я не стою на учете у психиатра, потому что не доверяет частной больнице, где я делала обследование. Требовала допросить Ангелину в суде. Суд - не место для ребенка. Допрос судом может травмировать", - сказала жена ведущего.

Скриншот

И это было не единственное замечание от присяжной. Она утверждала, что квартира Мирошниченко слишком мала для проживания шести человек.

Женщина также попросила от Инны обновить декларацию о доходах. В итоге судья, другой присяжный, секретарь и представитель службы опеки стали на сторону супругов.

В результате Инна и Тимур Мирошниченко официально усыновили второго ребенка.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Говорила, у нас маловата квартира для шестерых, вдруг дети спят на кухне. Ну и что декларацию мою о доходах надо обновить, потому что вдруг я больше не зарабатываю. К счастью второй присяжный, судья, секретарь, представитель службы были очень адекватные, приветливые и приятные", - рассказала бывшая нотариус.

Напомним, что Тимур и Инна впервые познакомились с Ангелиной через Zoom, поскольку учреждение, в котором она находилась, было эвакуировано за границу во время полномасштабной войны. Блогерша рассказывала, как это было.

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