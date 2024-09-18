Эктор Хименес-Браво решился на пополнение в семье: шеф-повар очаровал трогательными фото

Известный шеф-повар страны Эктор Хименес-Браво поделился новостью о пополнении в семье. Теперь он счастливый обладатель еще одной пушистой собачки. Хозяин поделился трогательной историей нового любимца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram -аккаунт.

Эктор взял в семью собачку Бубика, которую спасли случайно у дороги. Щенка нашли у проезжей части совсем крохотным и беззащитным. Он был единственным, который смог выжить у трассы Киев-Одесса.

Новый член семьи Эктора - Бубик (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Его братики и сестренки не смогли выжить из-за ужасной жары. Но ему жизнь удалось спасти, потому что неравнодушные подобрали и помогли. Сейчас песику уже 1,5 месяца. И он - полноправный член семьи Эктора.

Эктор Хименес-Браво со своей новой собачкой (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Для кого еще пополнение стало радостью

Не только для хозяина новый житель дома должен был бы стать утешением. 5-летняя любимица шеф-повара, собачка Лупита породы брюссельский грифон, была беременной, но, к сожалению, выжил только один щенок.

Это была первая беременность Лупиты, и они вместе с Эктором переживали все сложности процесса. Но, к сожалению, несмотря на все старания спасти всех щенков не удалось.

"Прошло время, и Фиона выжила! Это было настоящее чудо", - написал тогда Эктор.

Лупотка с новорожденными щенками (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Он признается, что очень хотел, чтобы его Лупита по-настоящему почувствовала вкус материнства. Уверен, что любимица заслуживает еще одного ребенка, Эктор решил отважиться взять щенка.

Любимица Эктора - Лупита (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

И совершенно случайно попал именно на Бубика.

Хименес-Браво хвастается, что теперь у него четыре собаки, но он задумывается над тем, чтобы завести пятую.

Любимцы Эктора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Что известно о домашних любимцах Эктора

Шоумен считает своих любимцев частью собственной семьи. Он часто их берет с собой, проводит с ними много времени и очень балует.

Лупита и Клопик (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Лупита, Клопик и Фиона происходят из породы брюссельских грифонов. Однако сейчас эту компанию разбавила дворовая собачка Бубик.