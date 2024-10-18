Инна Мирошниченко тронула до слез историей о приемных детях: "Так они становятся родными"

Супруга телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогерша Инна , поделилась в сети трогательной историей о ее приемных детях - 8-летней Ангелине и 3-летнем Марселе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Многодетная мама часто показывает своих детей и каждодневную рутину: как они завтракают, собираются в школу и садик, проводят по вечерам свободное время.

Так, в Stories Инна рассказала забавный факт о том, что зубы самому младшему ребенку чистить может только Ангелина.

Она углубилась в эту тему, пояснив, что Марсель не очень любит эту процедуру, а Ангелина не умеет по другому проявлять заботу и любовь.

"Чтобы понять наше удивление: Марсель не в восторге от этой процедуры. И так же пока не в восторге от Ангелины. А Ангелина не умеет (или не умела) заботиться о ком-то. Дети из заведений с младшими говорят на языке силы и доминирования. Ибо так живет та система", - объяснила Инна.

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Несмотря на это, Марсель разрешает старшей сестре это делать.

"Но вот так незаметно они становятся родными. Старшая сестра и самый младший брат! Вообще не знаем, как это произошло. Но зубы Марселю чистит только Ангелина", - отметила блогерша.

Затем она отметила, что девочка также любит кормить брата.

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Что известно о приемных детях Мирошниченко

Тимур и Инна воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое из них - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире. Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре 2023 года мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей. А несколько недель назад Марселю сделали вторую операцию.

Мирошниченки с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В прошлом году Инна заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Инна и Тимур Мирошниченки с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)