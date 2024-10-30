"Никого не хотим обидеть". Решетник ответил на хейт из-за выезда за границу во время войны

Бессменного ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника постоянно упрекают, что он с семьей выезжает за границу во время войны и хвастается фотографиями с отдыха в соцсетях. Шоумен в очередной раз ответил хейтерам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью ведущего для "Коротко про".

Так, Григорий заверил, что всегда действует в рамках закона, не стремится ничего никому доказывать и сохраняет полную откровенность со своими подписчиками в Instagram.

"Для нас на первом месте стоят откровенность и открытость. Это ни в коем случае не попытка что-то кому-то доказать, не излишнее привлечение внимания к себе. Мы не нарушаем закон, мы всей семьей все время находимся в Украине. И не хочется, чтобы кто-то о нас что-то узнавал из других источников", - отметил Решетник.

Григорий Решетник с супругой (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Например, не из сообщений людей, которые подходили к нам в Чехии или какой-то другой стране пообщаться, сфотографироваться. Так у кого-то могут возникнуть вопросы, почему мы сами об этом не сказали. И это не о честности", - добавил телеведущий.

Многодетный отец также подчеркнул, что его посты не имели целью кого-то обидеть, и он не намерен скрываться за границей.

"Мы делимся своими эмоциями. Мы никого не хотим обидеть. Мы понимаем, что у кого-то сейчас нет возможности куда-то поехать. Но прятаться точно не хочется, ведь нам не из-за чего скрываться, оправдываться, извиняться. Мы на месте, помогаем Вооруженным силам, организуем сборы. Ночуем, как и все наши люди, в бомбоубежищах. Наши близкие люди пригласили нас на венчание (в Чехию, - прим. ред), это очень ответственно для нас. Они долго этого ждали. Здесь просто по-человечески отказать было бы сложно", - пояснил шоумен.

Григорий Решетник с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Что известно о поездке Решетника в Чехию

Недавно телеведущий вместе с женой Кристиной поехал в столицу Чехии - Прагу. Многодетная звездная пара посетила венчание своих друзей. Впрочем, некоторые украинцы возмутились одним из элементов в церкви.

Так, блогерша поделилась в Instagram фото и видео с церемонии. Внимание некоторых подписчиков привлек флаг Чехии на фоне снимков из церкви, который, по их мнению, напоминал триколор России, что вызвало обсуждение в комментариях под сообщением.

Григорий Решетник с женой на венчании друзей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Подобных комментариев оказалось немало. В ответ другие украинцы начали возмущаться и выражать стыд из-за незнания соотечественников. Ведь флаг Чехии, как и флаги некоторых других европейских стран, в частности центральной Европы и Балкан, содержит такие же цвета, как и флаг страны-агрессора.

В результате, вместо поздравлений и пожеланий счастья друзьям звездной четы, под постом развернулись споры. Несколько пользователей даже высказали предположение, что церковь может принадлежать к московскому патриархату, из-за изображения орла на ковре.

Кристина и Григорий решили не отвечать на комментарии. Ранее телеведущий уже сталкивался с критикой из-за нескольких своих зарубежных поездок во время полномасштабной войны. Однако он действует в рамках законодательства Украины, поскольку имеет статус многодетного отца. Пара воспитывает троих сыновей.