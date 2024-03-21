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"Информация распространяется гораздо быстрее". В ТЦК сделали заявление о мобилизации в селах

Фото: Мобилизация в Украине продолжается (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается, а вместе с ней сетью ходят слухи, будто в некоторых селах призывают в армию всех мужчин. Эта информация не правдива.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг спикера Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Романа Истомина.

Что говорят в ТЦК

По словам Романа Истомина, ТЦК не ставят своей целью мобилизовать жителей сел.

"Я сейчас не готов предоставить статистику, какой процент мобилизованных в городах, который в селах. У нас есть Полтавский городской ТЦК, который работает исключительно в пределах Полтавской общины. Я могу объяснить этот факт: когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин - это уже намного ощутимее, чем когда в городе мобилизуют 100 мужчин. Кроме того, в селе информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", - пояснил спикер.

Также Роман прокомментировал деятельность блоггеров и адвокатов, распространяющих ложную информацию о ТЦК.

"Если человек блоггер, он умеет разговаривать так, как ему это выгодно. Когда прошедший бои обычный военнослужащий ТЦК, у которого есть контузии, у которого есть сейчас задача осуществлять мероприятия оповещения, подходит к гражданину и просит показать документы, в ответ слышит, что он не должен, что ТЦК - это частная структура, что ему безразлично, потому что так сказали в Tik-Tok или YouTube. И здесь военнослужащий не должен допустить конфликта, это основное", - сказал он.

 

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