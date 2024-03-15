Как правильно проходить ВВК и что следует подготовить заранее: советы адвоката

В Украине идет общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну. Все военнообязанные граждане должны встать на учет. Многие получают повестки и должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе.

Когда военнообязанным нужно прийти на ВЛК и каких врачей обязательно нужно пройти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью адвоката Кристины Ковцун для " Украинского радио ".

Как проходить ВВК

Как объясняет адвокат, в мирное время проходить медкомиссию нужно раз в 5 лет. Однако во время военного положения эта норма не работает.

"В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, пригоден ли он, ограниченно ли годен, или непригоден. И это обязанность", - объясняет она.

Кристина Ковцун добавила, что если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии - это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. А потом может быть еще один вызов.

В Украине процедура прохождения ВВК четко прописана и, прежде всего, центры комплектования имеют определенные обязанности по получению информации, в частности, из управлений соцзащиты - чтобы выяснить, кто в статусе лица с инвалидностью.

Военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карту, выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний.

"После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела – ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам, которые имеют более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар", - подчеркивает адвокат.

Она объясняет, что если в ходе общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут быть назначены и дополнительные обследования. А после этого военнообязанного должны осмотреть следующие специалисты:

Хирург

Терапевт

Невропатолог

Психиатр

Офтальмолог

Оториноларинголог

Стоматолог

Дерматолог

Другие врачи по показаниям

"То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей", – подчеркивает Ковцун.

После полноценного прохождения медосмотра ВЛК должен предоставить вывод, который на сегодня может быть следующим:

Подходит к службе

Непригоден к службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения

Ограниченно пригоден

Временно непригоден с просмотром через 6-12 месяцев

Непригоден к службе с исключением из военного учета

Сообщите ТЦК заранее

Адвокат советует военнообязанным иметь пакет всех медицинских документов, особенно если есть проблемы со здоровьем. В случае, если вас остановят или вызовут в ТЦК.

"Лучший вариант - это заранее направить эти документы в адрес своего центра комплектования, в котором вы состоите на учете. Если вы уже предоставили медицинские документы, где четко указано, что у вас есть определенное генетическое заболевание, хронические проблемы и т.д., ВВК и ТЦК будут вести себя иначе, потому что они понимают, что вы заранее позаботились о том, чтобы эти документы были доставлены заранее. У вас есть доказательства подачи этих документов. И в случае, если будут нарушения с их стороны, будет очень легко доказать превышение их полномочий", - советует она.

А военным, получающим боевые травмы, контузии, увечья, адвокат советует позаботиться о справке, в которой указаны обстоятельства травмы. Если нет такой справки, то военнослужащий не может претендовать на крупный пакет выплат, и вообще может быть сложно оформить статус лица с инвалидностью в результате войны.