Надежный способ. В "Азове" предложили взяться за "вылов" уклонистов

Заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" предложил ускорить процесс мобилизации в Украине - чтобы поиском уклонистов занимались не работники ТЦК, а сами боевые бригады.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Мольфара" в соцсети Х рассказывает, о чем именно идет речь.

Что предлагает изменить азовец

По мнению Сергея Цисарука, единственный надежный способ ускорения мобилизации - "позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом".

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов", - объяснил военнослужащий.

Он добавил, что взятки здесь не помогут, ведь бойцы - гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, чем другие.

"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащением, которое у них есть, будет где-то сотня в неделю", - подчеркнул "Мольфар".

Кроме того, он уточнил, что это будут "не те старики, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК".

Публикация "Мольфара" (скриншот: https://twitter.com/Molfar_4308)

Что нужно знать про "Азов" и как попасть в бригаду

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.

В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.

Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его в боевой стандарт бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.

В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".

Еще летом 2022 года "азовцы" начали приглашать добровольцев присоединиться к своим рядам.

Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой. А объявления о наборе новых кадров решили публиковать не только на официальном сайте, но и на онлайн-порталах по поиску работы.