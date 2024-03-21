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"Інформація розповсюджується набагато швидше". В ТЦК зробили заяву щодо мобілізації в селах

Фото: Мобілізація в Україні продовжується (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується, а разом з нею мережею ширяться чутки, начебто в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків. Ця інформація не є правдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на брифінг речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна.

Що кажуть в ТЦК

За словами Романа Істоміна, ТЦК не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл.

"Я зараз не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, який у селах. У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків - це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", - пояснив речник.

Також Роман прокоментував діяльність блогерів і адвокатів, які поширюють неправдиву інформацію про ТЦК.

"Якщо людина блогер, вона вміє розмовляти так, як їй це вигідно. Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, у якого є контузії, у якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не повинен, що ТЦК - це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в Tik-Tok чи YouTube. І тут військовослужбовець не повинен допустити конфлікту, це основне", - сказав він.

 

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