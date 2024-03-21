"Інформація розповсюджується набагато швидше". В ТЦК зробили заяву щодо мобілізації в селах

Мобілізація в Україні продовжується, а разом з нею мережею ширяться чутки, начебто в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків. Ця інформація не є правдивою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на брифінг речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна.
За словами Романа Істоміна, ТЦК не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл.
"Я зараз не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, який у селах. У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків - це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", - пояснив речник.
Також Роман прокоментував діяльність блогерів і адвокатів, які поширюють неправдиву інформацію про ТЦК.
"Якщо людина блогер, вона вміє розмовляти так, як їй це вигідно. Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, у якого є контузії, у якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не повинен, що ТЦК - це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в Tik-Tok чи YouTube. І тут військовослужбовець не повинен допустити конфлікту, це основне", - сказав він.
До речі, в "Азові" запропонували взятися за "вилов" ухилянтів.
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