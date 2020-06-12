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В Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч: видовищні фото

STYLERЖиття    12.06.2020 - 10:36
В Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч: видовищні фото
В Індії озеро-кратер Лонар змінило колір за одну ніч (колаж: РБК-Україна)

В Індії унікальне озеро на місці падіння метеорита за ніч стало рожевим

В Індії озеро-кратер в західному штаті Махараштра, що утворилося від падіння метеорита, змінило колір із зеленого до яскраво-рожевого буквально за одну ніч.

У мережі з'явилися яскраві фото, зроблені безпосередньо на березі озера і з супутника. Це явище здивувало навіть експертів, втім, вони знайшли йому просте пояснення, пише Sciense Alert.

Унікальне озеро називається Лонар. Воно утворилося приблизно через 50 тисяч років після падіння метеорита на Землю. Ця природна краса знаходиться за 500 кілометрів від фінансової столиці Індії Мумбаї і є популярним місцем відпочинку туристів й екологів.

Експерти також кажуть, що така різка зміна кольору може бути пов'язана з карантином у світі через коронавірус, коли природа почала змінюватися і відроджуватися в різних куточках планети.

В Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч: видовищні фото

Озеро Лонар стало рожевим за одну ніч (фото: twitter.com/weatherindia)

"З закриттям заводів і офісів на кілька місяців через карантин, блакитне небо повернулося в забруднені міста Індії, що викликало чутки про те, що обмеження, можливо, також вплинули на озеро", - йдеться в повідомленні.

В Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч: видовищні фотоВ Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за одну ніч: видовищні фото

Озеро Лонар з супутника (фото: twitter.com/Marco_Langbroek)

Раніше ми писали, що у Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору, з'явилися видовищні фото.

До речі, у Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України природаозеро
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