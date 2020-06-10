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У Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фото

STYLERЖиття    10.06.2020 - 07:57
У Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фото
Озеро Сасик-Сиваш у Криму змінило колір (фото: tass)

В Криму почало цвісти знамените озеро Сасик-Сиваш

У Криму знамените солоне озеро Сасик-Сиваш забарвилося в яскраво-рожевий колір. Фахівці запевняють, що це природний процес, а на насиченість кольору впливає температура води у водоймі.

Для довідки: Сасик-Сиваш розташований між містами Євпаторія та Саки. Водойму від Чорного моря відокремлює перешийок, по якому проходить дорога. Озеро є місцем рекреації завдяки лікувальним грязям, а також відомим місцем соляного промислу.

Видовищні кадри, зроблені з висоти пташиного польоту, опублікував Апостроф з посиланням на Інтерфакс.

У Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фотоУ Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фотоУ Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фото

Озеро Сасик-Сиваш у Криму (фото: tass)

Озеро стало рожевим через масове цвітіння водорості Дуналіелла солоноводна (Dunaliella salina). Вона містить b-каротин (провітамін А).

"Цвітіння озера - це природний процес, який відбувається в кінці весни і влітку. Там з'являється водорість і починає життєдіяльність", - кажуть фахівці.

У Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фотоУ Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фотоУ Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору: видовищні фото

Озеро Сасик-Сиваш у Криму (фото: tass)

Період цвітіння безпосередньо залежить від погоди - якщо буде тепло, цвітіння продовжиться і восени. А з перепадами температури колір може змінюватися від блідо-персикового до яскраво-коралового.

Як ми писали раніше, у Карпатах розквітли смереки, з'явились фантастичні фото рідкісного явища.

Також повідомлялося, що у Криму провал курортного сезону показали на фото.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Кримозеро
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