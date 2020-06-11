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У Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево: яскраві фото

STYLERЖиття    11.06.2020 - 10:21
У Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево: яскраві фото
У Києві зацвіло тюльпанове дерево (ілюстративне фото: pixabay)

У Києві можна побачити цвітіння неймовірно красивого тюльпанового дерева

У Києві почало цвісти неймовірно красиве тюльпанове дерево. На унікальну для наших широт рослину можна подивитися в ботанічному саду імені Гришка на Печерську.

Про це ботсад відзвітував на своїй сторінці в Facebook, показавши яскраві фото великих квіток на дереві. Цікаво, що тюльпанове дерево належить до сімейства магнолієвих.

"Перші квіточки тюльпанового дерева Liriodendron tulipifera L. розквітли на ділянці магнолій. У Європу вперше ці дерева потрапили в 1688 році. В Україні культивується з 1737 року", - сказано в повідомленні.

У Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево: яскраві фото

У Києві розквітло тюльпанове дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Для довідки: ліріодендрон тюльпановий, або тюльпанове дерево справжнє, або ліран (лат. Liriodendron tulipifera) у природних умовах росте на сході Північної Америки. Середня його висота складає 25-36 метрів, а в окремих випадках, особливо у лісових масивах, нерідко перевищує 50 метрів.

У Києві розквітло унікальне тюльпанове дерево: яскраві фото

У Києві розквітло тюльпанове дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Нагадаємо, що ботсад після карантину відкрився для відвідувачів з 11 травня. Але при візиті потрібно дотримуватися ряду правил. Не можна ходити групами більше трьох осіб. Заборонено проводити будь-які заходи та події, в тому числі екскурсії.

А загальні правила відвідування ботанічного саду забороняють:

  • зривати або пошкоджувати рослини,
  • топтатися по квітниках і ходити по газонах,
  • смітити на території,
  • розводити багаття і влаштовувати пікніки,
  • кататися на велосипедах, самокатах та іншому транспорті,
  • вигулювати тварин,
  • псувати паркани, інформаційні щити, охоронні знаки, покажчики.

Раніше ми писали, що у Києві розцвіли унікальні лимонні магнолії, а у Карпатах розквітли смереки.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України растения
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