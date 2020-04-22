Індексація пенсій для українців: кому не дадуть надбавку у травні

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Індексація пенсій у травні 2020 буде проведена автоматично, але не всі пенсіонери отримають надбавку

Пенсії в Україні будуть перераховані після автоматичної індексації, яку Пенсійний фонд проведе вже в травні цього року. Кому і скільки додадуть до щомісячних виплат від держави, а хто залишиться без надбавки - читайте в матеріалі Styler.

Так, у нормативній документації ПФУ сказано, що фактичну надбавку не отримають такі категорії пенсіонерів:

ті, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами",

пенсіонери, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахунковий.

Таким чином, ті пенсіонери, які мають інші надбавки до пенсії (крім тих, що надаються по страхового стажу), не побачать надбавки на своєму рахунку. Це станеться, якщо надбавка після індексації буде меншою, ніж сума фактичної пенсії.

Згідно з попередніми розрахунками, виплати в травні в середньому підвищать на 11%, це близько 260 гривень.

Надбавку зможуть отримати 10,2 мільйона українських пенсіонерів із загального числа 11,4 мільйона одержувачів виплат.

А ось мінімальний розмір пенсійних виплат цієї весни буде підвищений до 2100 гривень.

Раніше ми писали, що жителям Києва додали нову графу у квитанцію про комунальні платежі.

Також повідомлялося, на які ще виплати можуть розраховувати українські пенсіонери у травні.