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Индексация пенсий для украинцев: кому не дадут прибавку в мае

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 10:49
Индексация пенсий для украинцев: кому не дадут прибавку в мае
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Индексация пенсий в мае 2020 будет проведена автоматически, но не все пенсионеры получат прибавку

Пенсии в Украине будут пересчитаны после автоматической индексации, которую Пенсионный фонд проведет уже в мае этого года. Кому и сколько добавят к ежемесячным выплатам от государства, а кто останется без прибавки - читайте в материале Styler.

Так, в нормативной документации ПФУ сказано, что фактическую прибавку не получат такие категории пенсионеров:

  • те, кто получают пенсионные выплаты по "специальным условиям",
  • пенсионеры, фактический размер пенсии которых выше расчетного.

Таким образом, те пенсионеры, которые имеют другие надбавки к пенсии (кроме тех, что положены по страховому стажу), не увидят прибавки на своем счету. Это произойдет, если надбавка после индексации будет меньшей, чем сумма фактической пенсии.

Согласно предварительным расчетам, выплаты в мае будут в среднем повышены на 11%, это около 260 гривен.

Прибавку смогут получить 10,2 миллиона украинских пенсионеров из общего числа в 11,4 миллиона получателей выплат.

А вот минимальный размер пенсионных выплат этой весной будет повышен до 2100 гривен.

Ранее мы писали, что жителям Киева добавили новую графу в квитанцию о коммунальных платежах.

Также сообщалось, на какие еще выплаты могут рассчитывать украинские пенсионеры в мае.

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