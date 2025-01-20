Инаугурация Трампа. Стало известно, чем будут кормить гостей: какие блюда в меню

Меню обеда на инаугурации Трампа

После принятия присяги Дональд Трамп вместе с высокопоставленными лицами должен участвовать в инаугурационном обеде. Это торжественное и обязательное событие, которое происходит уже более полувека.

Гостям должны подать:

Крабовый пирог Чесапик с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом лука.

Вторым блюдом будет:

Большой стейк Омаха Ангус Рибай с морковью Дюймовочка, брокколи Рабе, морковный соус с зеленью, red wine truffle jus (соус, сочетающий красное вино и трюфель для создания глубокого, насыщенного вкуса) и картофельный гратен.

Согласно пресс-релизу Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям, гости должны закончить обед десертом - террином с яблочным льдом Миннесоты со сметанным мороженым и соленой карамелью.

К каждому блюду будут подавать отдельное вино. Одно - из Монтичелло, штат Вирджиния, еще два - из Калифорнии.

Что известно об инаугурации Трампа

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, став 47-м главой государства. Эта инаугурация отмечает его возвращение в Белый дом после первого президентского срока (2017-2021).

Трамп станет старейшим президентом в истории США, вступив в должность в возрасте 78 лет.

Из-за необычно низких температур в Вашингтоне, церемония инаугурации была перенесена с традиционного места на открытом воздухе в ротонду Капитолия. Основные мероприятия начнутся в 19:00 по киевскому времени.

На церемонии будут присутствовать бывшие президенты США: Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Джо Байден. Среди международных гостей: премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Китай будет представлять вице-президент Хань Чжэн. Также среди приглашенных - известные предприниматели, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Шоу Цзы Чу.



Музыкальную часть мероприятия украсят выступления таких исполнителей, как Кристофер Маччио, Кэри Андервуд и Ли Гринвуд, а также группы Village People.

Ожидается, что в первый день на посту президент Трамп подпишет более 100 исполнительных указов, направленных на отмену политик предыдущей администрации Джо Байдена. Эти меры будут охватывать сферы иммиграции, торговли, экономики и изменения климата.