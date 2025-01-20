Кто был самым молодым и самым старшим президентом США

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года уже стала одним из самых обсуждаемых событий в современной истории Америки. Трампу на момент вступления в должность исполнилось 78 лет. В этом контексте интересно вспомнить, кто же был самым молодым и самым старшим президентом Соединенных Штатов.

Кто был самым молодым президентом США?

Когда мы думаем о президентах Соединенных Штатов, мы часто представляем зрелых лидеров с богатым опытом. Однако в истории США было много молодых президентов.

Теодор "Тедди" Рузвельт стал самым молодым президентом США в 42 года. Он вступил в должность в 1901 году после убийства его предшественника Уильяма Мак-Кинли. Однако стоит отметить, что Рузвельт не был избран народом на эту должность, а занял ее в соответствии с Конституцией как вице-президент. Тем не менее, его президентство стало знаковым, ведь он начал много реформ и стал известным как один из самых харизматичных лидеров страны.

А вот самым молодым именно избранным президентом США был Джон Ф. Кеннеди. Он стал 35-м президентом в 1961 году, когда ему было 43 года. Кеннеди запомнился своим лозунгом "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны". Его молодость и энергия принесли новую волну надежды для американцев.

Также в список самых молодых глав Белого дома входят Билл Клинтон и Улисс Грант, которым на момент инаугурации было 46 лет. Самым молодым человеком, который был избран президентом США в новейшей истории, был Барак Обама, который занял эту должность в возрасте 47 лет.

Всего лишь девяти президентам США (примерно, каждому пятому) было до 50 лет. Интересно, что согласно опросу исследовательского центра Pew в 2023-м, около половины американцев сказали, что лучший возраст для их президента - как раз таки 50 лет. Что совсем не "клеится" с выбором тех же американцев в течение последних трех выборов.

Теодор Рузвельт (фото: Википедия)

Кто самый старший президент США?

Самым старшим президентом на момент инаугурации является Джо Байден, который 20 января 2021 года принял присягу на посту 46-го президента США в возрасте 78 лет и 61 дня. Это пока абсолютный рекорд среди американских гарантов.

Однако интересным фактом является то, что Байден побил предыдущий рекорд, установленный Дональдом Трампом, который на момент своей первой инаугурации 20 января 2017 года был самым старшим президентом - ему в то время исполнилось 70 лет и 220 дней.

Таким образом, в американской истории только эти два лидера становились президентами после 70 лет. До них самым старшим был известный своей харизмой и политическими реформами Рональд Рейган (вступил на пост президента в возрасте 69 лет и 349 дней).

Также в список старейших входит 9-й президент США Уильям Генри Гаррисон. Он возглавил Белый дом в 68 лет и 23 дня, однако его срок продлился лишь 32 дня - он преждевременно скончался.

Еще к этому списку относятся Джеймс Бьюкенен, который стал президентом в возрасте 65 лет, Джордж Буш-старший и Закари Тейлор, которым на момент инаугурации было 64 года, 62-летний Дуайт Эйзенхауэр, 61-летний Эндрю Джексон и 60-летний Гарри Трумэн.

Напомним, Дональд Трамп стал победителем на очередных президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Согласно 20-й поправке к Конституции США, срок полномочий президента и вице-президента завершается в полдень 20 января. В этот день Трамп официально станет 47-м президентом США в 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву).

Джо Байден (фото: Википедия)