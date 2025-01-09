Инаугурация Трампа 2025: точная дата и где смотреть

Менее чем через две недели Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Это случится сразу после его инаугурации.

РБК-Украина рассказывает, когда пройдет церемония и где ее можно посмотреть.

Инаугурация Трампа: дата и место

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. Этот день ознаменует начала его второго срока в качестве президента Соединенных Штатов. Он станет вторым президентом в истории, который отработает два непоследовательных срока.

Церемония состоится перед зданием Капитолия США в Вашингтоне (округ Колумбия) и начнется около 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

В ходе церемонии Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу. Кроме того, новый президент США выступит с инаугурационной речью.

Как будет выглядеть церемония

За планирование и проведение отвечает Объединенный комитет Конгресса. По традиции сначала будет шествие к Капитолию, за которым последует присяга вице-президента, присяга президента инаугурационная речь, почетный отъезд (президента Джо Байдена) и церемония вступления в должность.

Вступительную молитву произнесет архиепископ Нью-Йорка, кардинал Тимоти Долан.

В прошлом исполнить национальный гимн перед инаугурацией предлагалось исполнить таким знаменитостям, как, к примеру, Леди Гага. Пока неизвестно, кого выберут для этого в 2025 году. По состоянию на 9 января полный список выступающих не опубликован.

Где можно посмотреть инаугурацию

Инаугурация 20 января будет доступна для просмотра в прямом эфире новостных телеканалов США, включая CNN, ABC и CBS.

Новостные агентства и другие медиа, как ожидается, будут транслировать ее в своих приложениях и на каналах в YouTube.

Кроме того, другие варианты включают трансляции на сайте Белого дома (White House Live Stream) и на его каналах в YouTube и социальной сети X.

Кто будет присутствовать на церемонии

Известно, что на инаугурации Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Действующий президент говорил, что сделает все для восстановления традиции мирной передачи власти. Четыре года назад Дональд Трамп стал первым президентом за более чем 150 лет, который пропустил присягу преемника.

Из мировых лидеров ожидается присутствие президента Аргентины Харьера Милея и премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Другие гости - члены Конгресса, судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, бывшие президенты и вице-президенты, а также обладатели Медали Почета.