Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти
Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне. После этого Трамп официально станет 47-м президентом США, для него это будет второй срок на посту.
Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как будет проходить передача власти в США - в материале РБК-Украина ниже.
Главное на сейчас
- Церемония инаугурации Трампа начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Трамп и Байден приедут в Капитолий вместе.
- На инаугурации будут 4 экс-президента США.
14:05 Команда Трампа. Ключевые фигуранты в администрации нового президента США уже известны, хоть до их назначения должно еще пройти некоторое время. В частности, потому что не всех кандидатов назначает Трамп. Например, госсекретаря и главу Пентагона должен утвердить Сенат.
13:55 Трамп намерен подписать около 100 указов после приведения к присяге. В частности, он планирует отменить некоторые решения Байдена. Как пишет Bloomberg, Трамп также может объявить чрезвычайное положение в энергетике.
Какими могут быть первые 100 указов Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
Об энергетической политике Трампа читайте в нашем материале "Наступление в энергетике. Что приготовил Трамп для США и чего ждать в Day One".
13:39 Папа Римский Франциск направил послание Трампу, в котором выразил надежду, что под его руководством в США "не будет места ненависти, дискриминации или изоляции".
"Поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами", - говорится в послании.
Инаугурация Трампа: во сколько начало
Мероприятия начнутся около 10:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Дональд Трамп и Джо Байден отправятся в Капитолий на машине после чаепития в Белом доме.
Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс первым принесет присягу, после чего присягу принесет Трамп.
Как ожидается, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) Трамп произнесет присягу. Церемония будет проходить в закрытом помещении - в Ротонде Капитолия. Изначально инаугурация Трампа планировалась на улице, но из-за сильных морозов место пришлось изменить.
Точная продолжительность церемонии инаугурации не определена, но, к примеру, речь Трампа на его инаугурации в 2017 году длилась около 17 минут.
В целом в рамках церемонии запланированы такие мероприятия:
- шествие к Капитолию;
- церемония приведения к присяге вице-президента;
- церемония приведения к присяге президента;
- инаугурационная речь;
- почетный отъезд уходящего президента и вице-президента;
- церемония подписания, во время которой новый президент подписывает номинации, меморандумы, прокламации или указы;
- инаугурационный обед;
- смотр войск;
- президентский парад, который из-за холода пройдет на арене Capital One в центре Вашингтона.
Речь Трампа
Как пишет CNN, в ходе инаугурационной речи Трамп планирует объявить "революцию здравого смысла". Один помощник, знакомый с речью, назвал ее "объединяющей".
"Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха...По стране прокатывается волна перемен. Мое послание американцам сегодня заключается в том, что нам пора снова действовать с мужеством, энергией и жизненной силой величайшей цивилизации в истории", - цитирует издание отрывок из подготовленного выступления.
Кто будет на инаугурации Трампа
На инаугурации Трампа будут присутствовать 4 экс-президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и президент Джо Байден. Также ожидается присутствие вице-президента Камалы Харрис.
Вместе с тем, бывшая первая леди Мишель Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси церемонию пропустят.
Также анонсировалось присутствие руководителей технологических компаний: Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Илон Маск (Tesla), Тим Кук (Apple), Шоу Чу (TikTok) и Сундар Пичаи (Google).
Дональд Трамп - избранный президент США
Республиканец Дональд Трамп с большим отрывом победил на выборах в США 5 ноября 2024 года. По итогам голосования он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как его соперница - представительница демократов Камала Харрис получила 226 голосов. Кандидатуру Трампа поддержали все 7 "колеблющихся" штатов, которые и определили судьбу выборов.
При подготовке публикации использовались публикации CNN, BBC, CBS News, NBS News.
Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать Украине после инаугурации Трампа и есть ли у него мирный план.