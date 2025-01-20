Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти

Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне. После этого Трамп официально станет 47-м президентом США, для него это будет второй срок на посту.

Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как будет проходить передача власти в США - в материале РБК-Украина ниже.

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Церемония инаугурации Трампа начнется в 19:00 по киевскому времени.

Трамп и Байден приедут в Капитолий вместе.

На инаугурации будут 4 экс-президента США.

14:05 Команда Трампа. Ключевые фигуранты в администрации нового президента США уже известны, хоть до их назначения должно еще пройти некоторое время. В частности, потому что не всех кандидатов назначает Трамп. Например, госсекретаря и главу Пентагона должен утвердить Сенат.

13:55 Трамп намерен подписать около 100 указов после приведения к присяге. В частности, он планирует отменить некоторые решения Байдена. Как пишет Bloomberg, Трамп также может объявить чрезвычайное положение в энергетике.

Какими могут быть первые 100 указов Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Об энергетической политике Трампа читайте в нашем материале "Наступление в энергетике. Что приготовил Трамп для США и чего ждать в Day One".

13:39 Папа Римский Франциск направил послание Трампу, в котором выразил надежду, что под его руководством в США "не будет места ненависти, дискриминации или изоляции".

"Поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами", - говорится в послании.

Инаугурация Трампа: во сколько начало

Мероприятия начнутся около 10:30 по местному времени (17:30 по Киеву) . Дональд Трамп и Джо Байден отправятся в Капитолий на машине после чаепития в Белом доме.

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс первым принесет присягу, после чего присягу принесет Трамп.

Как ожидается, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) Трамп произнесет присягу. Церемония будет проходить в закрытом помещении - в Ротонде Капитолия. Изначально инаугурация Трампа планировалась на улице, но из-за сильных морозов место пришлось изменить.

Точная продолжительность церемонии инаугурации не определена, но, к примеру, речь Трампа на его инаугурации в 2017 году длилась около 17 минут.

В целом в рамках церемонии запланированы такие мероприятия:

шествие к Капитолию;

церемония приведения к присяге вице-президента;

церемония приведения к присяге президента;

инаугурационная речь;

почетный отъезд уходящего президента и вице-президента;

церемония подписания, во время которой новый президент подписывает номинации, меморандумы, прокламации или указы;

инаугурационный обед;

смотр войск;

президентский парад, который из-за холода пройдет на арене Capital One в центре Вашингтона.

Речь Трампа

Как пишет CNN, в ходе инаугурационной речи Трамп планирует объявить "революцию здравого смысла". Один помощник, знакомый с речью, назвал ее "объединяющей".

"Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха...По стране прокатывается волна перемен. Мое послание американцам сегодня заключается в том, что нам пора снова действовать с мужеством, энергией и жизненной силой величайшей цивилизации в истории", - цитирует издание отрывок из подготовленного выступления.

Кто будет на инаугурации Трампа

На инаугурации Трампа будут присутствовать 4 экс-президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и президент Джо Байден. Также ожидается присутствие вице-президента Камалы Харрис.

Вместе с тем, бывшая первая леди Мишель Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси церемонию пропустят.

Также анонсировалось присутствие руководителей технологических компаний: Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Илон Маск (Tesla), Тим Кук (Apple), Шоу Чу (TikTok) и Сундар Пичаи (Google).

Дональд Трамп - избранный президент США

Республиканец Дональд Трамп с большим отрывом победил на выборах в США 5 ноября 2024 года. По итогам голосования он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как его соперница - представительница демократов Камала Харрис получила 226 голосов. Кандидатуру Трампа поддержали все 7 "колеблющихся" штатов, которые и определили судьбу выборов.

При подготовке публикации использовались публикации CNN, BBC, CBS News, NBS News.