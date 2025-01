"Make America Great Again". Почему лозунг Трампа так популярен и кто его придумал на самом деле

Кто первым начал говорить "Сделаем Америку великой снова"?

Хотя большинство людей ассоциируют "Make America Great Again" с Дональдом Трампом, который активно использовал его еще во время своей президентской кампании в 2016 году (и продолжает "юзать" лозунг до сих пор), фраза появилась гораздо раньше.

Впервые она была использована еще в 1980 году Рональдом Рейганом во время его предвыборной кампании. Именно тогда Рейган и его команда сделали акцент на необходимости вернуть Америке ее величие, что на тот момент было важным посланием после экономического спада 1970-х годов.

Трамп, баллотируясь в президенты впервые возродил это выражение. Более того, он зарегистрировал его как торговую марку.

Итак, по сути, активно использовать это выражение начал Рейган, однако именно Трамп сделал его всемирно известным.

Стоит отметить, что до Рейгана кандидат от Республиканской партии в президенты США на выборах 1964 года Барри Голдуотер также часто апеллировал к идее "восстановления Америки", говоря о возвращении к традиционным ценностям и экономической силе страны.

Подобную идею продвигал также в 20-х годах во время своей кампании будущий 31-й президент США Герберт Гувер. Он правда использовал лозунг "A Chicken in Every Pot and a Car in Every Garage" ("Курятина в каждой кастрюле и машина в каждом гараже"), который, однако, так же намекал на создание большего благосостояния для Америки. Хотя это не прямое использование "Make America Great Again", концепция процветания и возвращения к "величию" была очень похожей.

Билл Клинтон во время своей президентской кампании 1992 года также сказал: "We're going to make America great again, economically great again, productive again" ("Мы сделаем Америку снова великой, экономически великой и продуктивной"). И хотя он не использовал фразу как официальный лозунг, она прозвучала в его речах, подчеркивая необходимость экономического возрождения США.

Лозунг Make America Great Again времен Рейгана (фото: Википедия)

Почему это выражение так популярно?

Лозунг "Make America Great Again" остается для многих американцев символом определенного политического и социального движения. И на это есть несколько причин.

В частности, этот лозунг апеллирует к чувству ностальгии по "лучшим временам", даже если эти времена являются идеализированными. Он вызывает сильную эмоциональную реакцию среди сторонников и оппонентов.

Для миллионов американцев "MAGA", как часто сокращают лозунг, также стало символом их ценностей: экономического национализма, патриотизма и отстаивания традиций.

Ситуация на международной арене также поддерживает популярность MAGA. В 2025 году США сталкиваются с новыми глобальными вызовами, такими как экономическая конкуренция с Китаем, изменения в мировой политике и геополитические кризисные ситуации. Эти проблемы заставляют часть американцев обращаться к национализму и стремлению сохранить или восстановить доминирующее положение страны, что и было обещано через "Make America Great Again".

Кроме того, благодаря широкому использованию в культуре, лозунг стал частью мемов, музыки, фильмов и литературы. Он перестал быть только политическим и стал узнаваемым брендом.

В то же время фраза "Make America Great Again" нарывается и на критику. Некоторые считают, что MAGA вызывает ностальгию по прошлым этапам, когда социальные, расовые и экономические неравенства были более выраженными.

После 2016 года в СМИ движение MAGA часто ассоциировалось с популизмом. Критики считают, что этот лозунг поддерживает и усиливает противостояние между либеральными и консервативными взглядами, что ведет к поляризации общества.

Но одним из самых больших вопросов, которые задают критики MAGA, является то, когда именно Америка была "великой" и как этот период определяется. Это идеализированное прошлое часто остается неопределенным, а разные группы могут иметь разные представления о том, когда Америка была на своем наивысшем уровне. Для одних это может быть время после Второй мировой войны, для других - эпоха, когда социальные и расовые проблемы были игнорированы.

Дональд Трамп в кепке Make America Great Again в 2016 году (фото: Википедия)

Актуален ли этот лозунг сегодня?

Как бы там ни было, в 2025 году выражение "Сделаем Америку великой снова" остается популярным среди представителей Республиканской партии и консервативных политических сил, которые используют этот лозунг как символ борьбы за американские интересы в политике, экономике и культуре.

Это стало частью идентичности для определенной части американцев, которые поддерживают идеи экономического национализма, строгого контроля за иммиграцией и укрепления традиционных ценностей.

Напомним, Дональд Трамп, который стал победителем на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, официально возглавит Белый дом 20 января 2025 года - в этот день состоится инаугурация 47-го президента США. Трамп примет присягу как президент США в 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву), начиная свой второй срок на посту гаранта американской конституции.