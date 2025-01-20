Інавгурація Трампа. Стало відомо, чим годуватимуть гостей: які страви у меню

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня 2025 року у Вашингтоні. Він стане офіційно 47-м президентом США. Церемонія почнеться о 19:00 за київським часом, а після офіційної частини усіх гостей чекає святковий ланч.
Що буде в меню на урочистому обіді з приводу інавгурації Трампа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на NBC News.
Після складання присяги Дональд Трамп разом з високопоставленими особами має брати участь в інавгураційному обіді. Це урочиста та обов'язкова подія, яка відбувається вже понад півстоліття.
Гостям мають подати:
Другою стравою буде:
Згідно з прес-релізом Об'єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній, гості мають закінчити обід десертом - терріном з яблучним льодом Міннесоти зі сметанним морозивом і солоною карамеллю.
До кожної страви будуть подавати окреме вино. Одне - з Монтічелло, штат Вірджинія, ще два - з Каліфорнії.
20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США, ставши 47-м главою держави. Ця інавгурація відзначає його повернення до Білого дому після першого президентського терміну (2017-2021).
Трамп стане найстаршим президентом в історії США, обійнявши посаду у віці 78 років.
Через незвично низькі температури у Вашингтоні, церемонію інавгурації було перенесено з традиційного місця на відкритому повітрі до ротонди Капітолія. Основні заходи розпочнуться о 19:00 за київським часом.
На церемонії будуть присутні колишні президенти США: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та Джо Байден. Серед міжнародних гостей: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Китай представлятиме віцепрезидент Хань Чжен. Також серед запрошених - відомі підприємці, такі як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос та Шоу Цзи Чу.
Музичну частину заходу прикрасять виступи таких виконавців, як Крістофер Маччіо, Кері Андервуд та Лі Грінвуд, а також гурту Village People.
Очікується, що в перший день на посаді президент Трамп підпише понад 100 виконавчих указів, спрямованих на скасування політик попередньої адміністрації Джо Байдена. Ці заходи охоплюватимуть сфери імміграції, торгівлі, економіки та зміни клімату.
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