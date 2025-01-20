Інавгурація Трампа. Стало відомо, чим годуватимуть гостей: які страви у меню

Меню обіду на інавгурації Трампа

Після складання присяги Дональд Трамп разом з високопоставленими особами має брати участь в інавгураційному обіді. Це урочиста та обов'язкова подія, яка відбувається вже понад півстоліття.

Гостям мають подати:

Крабовий пиріг Чесапік з томатним тартаром, лавровим соусом, маринованими овочами, романеско, кропом і маслом цибулі.

Другою стравою буде:

Великий стейк Омаха Ангус Рібай з морквою Дюймовочка, броколі Рабе, морквяний соус з зеленню, red wine truffle jus (соус, який поєднує червоне вино і трюфель для створення глибокого, насиченого смаку) та картопляний гратен.

Згідно з прес-релізом Об'єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній, гості мають закінчити обід десертом - терріном з яблучним льодом Міннесоти зі сметанним морозивом і солоною карамеллю.

До кожної страви будуть подавати окреме вино. Одне - з Монтічелло, штат Вірджинія, ще два - з Каліфорнії.

Що відомо про інавгурацію Трампа

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США, ставши 47-м главою держави. Ця інавгурація відзначає його повернення до Білого дому після першого президентського терміну (2017-2021).

Трамп стане найстаршим президентом в історії США, обійнявши посаду у віці 78 років.

Через незвично низькі температури у Вашингтоні, церемонію інавгурації було перенесено з традиційного місця на відкритому повітрі до ротонди Капітолія. Основні заходи розпочнуться о 19:00 за київським часом.

На церемонії будуть присутні колишні президенти США: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та Джо Байден. Серед міжнародних гостей: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Китай представлятиме віцепрезидент Хань Чжен. Також серед запрошених - відомі підприємці, такі як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос та Шоу Цзи Чу.



Музичну частину заходу прикрасять виступи таких виконавців, як Крістофер Маччіо, Кері Андервуд та Лі Грінвуд, а також гурту Village People.

Очікується, що в перший день на посаді президент Трамп підпише понад 100 виконавчих указів, спрямованих на скасування політик попередньої адміністрації Джо Байдена. Ці заходи охоплюватимуть сфери імміграції, торгівлі, економіки та зміни клімату.