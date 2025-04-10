Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцев

Посадить дерево - это не просто выкопать яму и воткнуть саженец. От качества и точности подготовки лунки зависит, насколько хорошо приживется дерево, как быстро пойдет в рост и каким будет будущий урожай.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о точных размерах лунки для посадки разных видов садовых деревьев.
Правильная посадочная яма должна быть круглой - так и удобнее сажать, и корни равномерно разрастаются во все стороны. Давайте разберемся, как правильно готовить яму, чтобы деревце чувствовало себя, как дома.
Начинать следует с разметки места. С помощью рулетки и веревки в виде циркуля можно нарисовать четкий круг нужного диаметра - это будущая яма.
Вот как правильно подготовить яму под саженец:
Из верхнего слоя почвы готовим питательную смесь:
Все тщательно перемешиваем, засыпаем обратно в яму и слегка утрамбовываем. Поверхность должна быть вровень с краями лунки. Яма готова - питательная, дышащая и комфортная. Именно то, что нужно молодому деревцу для хорошего старта.
Размеры посадочной ямы зависят не только от культуры, которую вы высаживаете, но и от типа почвы в вашем саду. В песчаных или каменистых почвах яму нужно делать шире и глубже, чтобы компенсировать бедность земли. В глинистых - немного другой подход: глубина ограничивается, а диаметр увеличивается.
Ориентировочные размеры посадочных ям (диаметр × глубина):
Яблони и груши
Карликовые яблони и груши
Слива, алыча, вишня
Черешня, абрикос
Рябина
Облепиха, боярышник, терн, шиповник
Жимолость
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.