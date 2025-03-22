Когда обрезать виноград, чтобы получить крупные сочные гроздья

Обрезка винограда - ключ к обильному урожаю. Когда же лучше всего проводить эту процедуру, чтобы лоза щедро порадовала вас сочными ягодами?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет все нюансы, которые нужно знать для правильной обрезки винограда.

Почему весенняя обрезка винограда является самой важной?

Весенняя обрезка винограда позволяет регулировать рост лозы и получать большой и сладкий урожай. Если не контролировать количество побегов, растение будет тратить силы на лишние ветви, а грозди станут мелкими.

Обрезка весной способствует правильному распределению соков, что положительно влияет на формирование плодов. Кроме того, хорошо проветренный куст меньше страдает от грибковых болезней. Весенний уход также позволяет формировать куст в соответствии с условиями выращивания. Именно поэтому весенняя обрезка является залогом обильного и качественного урожая.

Оптимальные сроки весенней обрезки винограда

Время для обрезки винограда весной зависит от региона и погодных условий. Она обычно проводится в марте или апреле, когда температура стабилизируется на уровне +5...+7°С. Важно успеть до начала активного сокодвижения, иначе срезы могут долго "плакать", что ослабляет растение.

В южных регионах обрезку можно проводить с начала марта, а в северных стоит дождаться потепления. Некоторые садоводы ориентируются на фазы Луны: старые кусты обрезают на убывающую Луну, а молодые - на растущую. Главное - не опоздать, чтобы не навредить будущему урожаю.

Основные правила весенней обрезки

Чтобы виноград хорошо плодоносил, следует придерживаться нескольких правил.

Используйте только острый секатор, чтобы получить чистые срезы, которые быстро заживают.

Удаляйте все сухие, больные и слабые побеги, оставляя только сильные и здоровые.

Обрезку проводят под углом 45 градусов на 1-2 см выше здоровой почки. На молодых кустах оставляют 3-4 самые сильные побеги для формирования скелета растения.

Взрослые виноградные кусты прореживают, оставляя не более 20-30 побегов, чтобы они не перегружали растение. Правильная обрезка обеспечивает равномерное распределение питательных веществ и способствует развитию крупных и сочных гроздей.

Своевременная обрезка винограда - залог хорошего урожая (фото: Freepik.com)

Как обрезать виноград в зависимости от возраста

Для каждого возраста виноградного куста существует своя схема обрезки. Молодые растения нуждаются в формирующей обрезке, которая направляет их рост в правильном направлении. На первом году оставляют лишь 2-3 самых сильных побега, а на втором - формируют основной скелет.

Для взрослых кустов важно не только обрезать лишние побеги, но и оставлять достаточное количество плодовых ветвей. Старые виноградные лозы омолаживают, удаляя старые плодовые звенья и оставляя замещающие побеги.

Если растение слишком загущено, его постепенно прореживают, чтобы не ослабить корневую систему. Грамотная обрезка позволяет поддерживать здоровье лозы и ее плодоношение на высоком уровне.

Уход за виноградом после обрезки

После обрезки виноград нуждается в дополнительном уходе, чтобы быстро восстановиться. Места срезов обрабатывают садовым варом или медным купоросом, чтобы предотвратить попадание инфекций. Лозу подвязывают, направляя рост побегов в нужном направлении.

Также важно внести удобрения - органические или минеральные, которые помогут растению быстрее окрепнуть. В первые недели после обрезки виноград регулярно осматривают, удаляя появляющиеся слабые побеги.

Весной важно обеспечить качественный полив, особенно в периоды засухи. Придерживаясь этих рекомендаций, можно получить богатый урожай крупных и сочных гроздей.

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