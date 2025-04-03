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Какие деревья категорически нельзя обрезать весной: об этом не знают даже опытные садоводы

Четверг 03 апреля 2025 11:05
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Какие деревья категорически нельзя обрезать весной: об этом не знают даже опытные садоводы Какие растения в саду и огороде нельзя обрезать весной (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Обрезка растений весной нужна для активного восстановления садов, когда природа начинает просыпаться после зимнего сна. Однако не все растения готовы к обработке в этот период, и неправильно проведенная обрезка может привести к серьезным проблемам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие растения лучше оставить в покое весной, чтобы избежать негативных последствий.

Почему косточковые растения лучше не обрезать весной

Один из основных принципов обрезки садовых культур - это учет периода их активного роста и развития. Такие косточковые растения не очень хорошо переносят обрезку в начале весны:

  • вишня
  • черешня
  • абрикос
  • персик
  • орех

Причина этого кроется в том, что у многих из них плодовая почка формируется на концах ветвей. Если обрезать эти деревья в апреле, можно не только ослабить растение, но и лишить себя урожая на будущий год. Обрезка в осенний период позволяет сохранить продуктивность деревьев, поэтому ее рекомендуется проводить именно в это время.

Кроме того, обрезка в осень помогает избежать слишком интенсивного сокодвижения, которое может снизить зимостойкость растений. Для получения здоровых и сильных деревьев лучше выбирать более мягкое время года для обрезки, что обеспечит растению шанс на восстановление к зиме.

Почему нельзя обрезать весеннецветущие кустарники

Еще одной категорией растений, которую не следует обрезать весной, являются весеннецветущие кустарники. К этой группе относятся такие популярные культуры, как

  • сирень
  • жасмин
  • миндаль
  • альпийская роза
  • форзиция
  • жимолость
  • азалия
  • гортензия
  • барбарис

Все эти растения формируют свои цветы на побегах прошлого года, поэтому обрезка в период ранней весны может привести к тому, что вы останетесь без цветения на следующий сезон.

Идеальное время для обрезки таких растений - после завершения цветения. Если вы сделаете это летом или после увядания цветов, ваш сад продолжит радовать вас своим видом, а кусты будут иметь достаточно времени для восстановления и подготовки к зимнему периоду.

Дополнительно стоит отметить, что сохранение ветвей во время цветения помогает сохранять естественную форму растения и защищает его от нежелательных повреждений.
Какие деревья категорически нельзя обрезать весной: об этом не знают даже опытные садоводыМногие хвойные растения не стоит обрезать весной (фото: Freepik.com)

Почему нельзя обрезать хвойные растения

Хвойные растения, такие как кипарис и можжевельник, также требуют особого подхода при обрезке. Они не любят обрезку в период активного сокодвижения, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

Если обрезать хвойные вовремя весной, вы можете сделать их уязвимыми к заморозкам и низким температурам. Это может привести к отмиранию побегов и снижению общего состояния растения.

Вместо того, чтобы обрезать хвойные в весенний период, лучше отложить эту процедуру на осень, когда температура становится более стабильной, а растения готовы к зиме. Это позволит сохранить структуру растений и укрепить их перед зимними холодами.

Помните, что каждое растение имеет свои требования ко времени обрезки, и правильный уход поможет вам поддержать их здоровье и красоту на долгие годы.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Agro-market.net, Zemliak.com и Semena.in.ua.

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