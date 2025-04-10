Інакше не приживеться! У яку яму садити плодове дерево: точні розміри для усіх саджанців

Посадити дерево - це не просто викопати яму і встромити саджанець. Від якості та точності підготовки лунки залежить, наскільки добре приживеться дерево, як швидко піде в ріст і яким буде майбутній урожай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про точні розміри лунки для посадки різних видів садових дерев.
Правильна посадкова яма має бути круглою - так і зручніше садити, і коріння рівномірно розростається в усі боки. Давайте розберемось, як правильно готувати яму, щоб деревце почувалося, як удома.
Починати слід з розмітки місця. За допомогою рулетки й мотузки у вигляді циркуля можна намалювати чітке коло потрібного діаметру - це майбутня яма.
Ось як правильно підготувати яму під саджанець:
З верхнього шару ґрунту готуємо поживну суміш:
Усе ретельно перемішуємо, засипаємо назад у яму й злегка утрамбовуємо. Поверхня має бути врівень із краями лунки. Яма готова - поживна, дихаюча та комфортна. Саме те, що потрібно молодому деревцю для гарного старту.
Розміри посадкової ями залежать не тільки від культури, яку ви висаджуєте, а й від типу ґрунту у вашому саду. У піщаних або кам’янистих ґрунтах яму потрібно робити ширшою та глибшою, щоб компенсувати бідність землі. У глинистих - трохи іншого підходу: глибина обмежується, а діаметр збільшується.
Орієнтовні розміри посадкових ям (діаметр × глибина):
Яблуні та груші
Карликові яблуні та груші
Слива, алича, вишня
Черешня, абрикос
Горобина
Обліпиха, глід, терен, шипшина
Жимолость
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.