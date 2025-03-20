Главная ошибка садоводов: почему нельзя обрезать малину весной?

Обрезка малины является необходимой процедурой, стимулирующей рост новых побегов и повышающей урожайность. Однако важно понимать, когда именно следует проводить эту процедуру, ведь неправильный выбор сезона может навредить кустам.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему именно весенняя обрезка не является лучшим решением для ухода за малиной.

Почему весенняя обрезка малины опасна?

Наибольший урожай традиционных сортов малины дают двухлетние побеги, которые после плодоношения следует удалять. Кроме этого, обрезка помогает бороться с вредителями и болезнями, которые могут зимовать на старых ветвях. Если не проводить обрезку, малина будет тратить энергию на лишние побеги, что ослабляет растение.

Многие садоводы ошибочно считают, что весенняя обрезка способствует лучшему росту малины, но на самом деле она может принести больше вреда, чем пользы.

Обрезка весной нарушает естественный цикл развития растения, ведь подрезанные ветви начинают активно выпускать новые побеги вместо того, чтобы концентрироваться на формировании урожая. Это значительно уменьшает количество ягод, а также открывает путь для проникновения инфекций через свежие срезы.

Весенняя обрезка также увеличивает риск повреждения молодых почек, что ухудшает формирование цветочных веточек. Кроме того, при резких температурных перепадах срезы могут долго заживать, что делает растение уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку в другой период года.

Когда лучше всего обрезать малину?

Оптимальным периодом для обрезки малины является осень, когда растение заканчивает активную фазу роста. Это позволяет удалить все старые побеги, которые уже не принесут урожая, и подготовить куст к зимовке.

Обрезку обычно проводят после сбора последних ягод, в сентябре или октябре, в зависимости от климатических условий. Осенняя обрезка помогает уменьшить количество вредителей, которые остаются зимовать на растении.

Кроме того, правильная подготовка кустов к холодам способствует их активному развитию весной без лишних затрат энергии на восстановление после обрезки. Таким образом, осенняя обрезка позволяет малине лучше адаптироваться к условиям нового сезона и обеспечивает стабильный урожай.

Весной обрезать малину рискованно (фото: Pixabay.com)

Как правильно обрезать малину?

Процесс обрезки малины состоит из нескольких этапов, которые помогают поддерживать здоровье кустов.

Сперва следует удалить все старые, отплодоносившие ветки, обрезав их под корень.

Далее нужно убрать слабые и поврежденные побеги, которые не смогут дать полноценный урожай. Особое внимание стоит уделить веткам, пораженным вредителями или болезнями - их необходимо сжечь, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Также важно проредить молодые побеги, оставив не более 10-12 сильных стеблей на квадратный метр. Наконец, у оставленных побегов нужно укоротить верхушки на 10-15 см, чтобы активизировать рост боковых веточек. Соблюдая эти правила, можно получить крепкие здоровые кусты, которые дадут обильный урожай.

Уход за малиной после обрезки

После проведения обрезки малина требует особого ухода, чтобы быстрее восстановиться и заложить основу для будущего урожая.

Прежде всего следует обеспечить достаточное количество питательных веществ, подкормив кусты компостом, перегноем или минеральными удобрениями.

Также важно провести обильный полив, особенно если осень была засушливой. Почву вокруг кустов рекомендуется замульчировать торфом или соломой, что поможет сохранить влагу и защитить корни от морозов.

Чтобы предотвратить развитие болезней, можно опрыскать растения раствором медного купороса или специальными биопрепаратами. Если правильно ухаживать за малиной после обрезки, весной она быстро тронется в рост и подарит щедрый урожай.

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