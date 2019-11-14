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Іменем Зеленського говорять різні люди: психолог зробив гучну заяву

STYLERЖиття    14.11.2019 - 13:28
Іменем Зеленського говорять різні люди: психолог зробив гучну заяву
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Психолог розповіла про центри впливу на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський не приймає всі рішення сам, на нього впливають різні люди. Саме вони доносять вустами президента різні посили,які іноді зовсім відрізняються. У цьому впевнений психолог і кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна, пишуть "Факти". Фахівець відповів на питання щодо здоров'я Зеленського, так як останнім часом у ЗМІ почали з'являтися новини про його погане самопочуття і нібито втоми.

"Думаю, тут є два пласта. Перший — відчуття різноголосиця у команді президента. Від імені Зеленського та ім'ям Зеленського говорять різні люди. Причому напевно між ними існує певна конкуренція. Зеленський немов якийсь образ, що складається з різних центрів впливу, кожен з яких прагне встановити свою перевагу", — повідомила Світлана Чуніхіна.

Іменем Зеленського говорять різні люди: психолог зробив гучну заявуВолодимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Психолог вважає, що основним чином на президента впливає голова СБУ Іван Баканов, а також перший помічник президента Сергій Шефір.

"Вони — його віддані друзі з дитинства, з ними у Зеленського особливі стосунки, там своя давня історія, свій канал обміну інформацією", - сказала психолог.

не Можна не згадати про главу Офісу президента Андрія Богдана.

"З Богданом, швидше за все, відносини вже особисті, які Коломойський ніяк не опосередковує", — вважає психолог.

Також за словами Чунихиной, в команді гаранта немає розуміння.

"Одні кажуть, що він втомлений, інші нам демонструють бадьорого президента. Тобто, в команді немає єдиного розуміння, як комунікувати з суспільством. Або через співчуття — щоб президент викликав емпатію у своїх прихильників, або через демонстрацію сили, енергії і всього іншого", — резюмувала Чуніхіна.

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