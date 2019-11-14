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Именем Зеленского говорят разные люди: психолог сделал громкое заявление

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 13:28
Именем Зеленского говорят разные люди: психолог сделал громкое заявление
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Психолог рассказала о центрах влияния на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский не принимает все решения сам, на него влияют разные люди. Именно они доносят устами президента разные посылы,которые иногда совсем отличаются. В этом уверен психолог и кандидат психологических наук Светлана Чунихина, пишут "Факты". Специалист ответил на вопрос относительно здоровья Зеленского, так как в последнее время в СМИ стали появляться новости о его плохом самочувствии и якобы усталости.

"Думаю, тут два пласта. Первый — ощущение разноголосицы в команде президента. От имени Зеленского и именем Зеленского говорят разные люди. Причем наверняка между ними существует некая конкуренция. Зеленский словно какой-то образ, состоящий из разных центров влияния, каждый из которых стремится установить свое превосходство", — сообщила Светлана Чунихина.

Именем Зеленского говорят разные люди: психолог сделал громкое заявлениеВладимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Психолог считает, что основным образом на президента влияет глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник президента Сергей Шефир.

"Они — его преданные друзья с детства, с ними у Зеленского особые отношения, там своя давняя история, свой канал обмена информацией", - сказала психолог.

Нельзя не упомянуть про главу Офиса президента Андрея Богдана.

"С Богданом, скорее всего, отношения уже личные, которые Коломойский никак не опосредует", — считает психолог.

Также по словам Чунихиной, в команде гаранта нет понимания.

"Одни говорят, что он уставший, другие нам демонстрируют бодрого президента. То есть, в команде нет единого понимания, как коммуницировать с обществом. Либо через сочувствие — чтобы президент вызывал эмпатию у своих сторонников, либо через демонстрацию силы, энергии и всего прочего", — резюмировала Чунихина.

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