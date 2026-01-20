В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов
После очередной массированной атаки России в Киеве и области продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. В столице восстановлено водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Водоснабжение в Киеве восстановили, но не везде стабильное
В столице полностью восстановлено водоснабжение, однако в части районов сохраняется пониженное давление. Во время обстрела были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, сейчас система постепенно выходит на необходимые параметры.
Ситуация с электроэнергией остается сложной
Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки. Параллельно правительство анализирует работу объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей.
Шмыгаль поручил перевести на генераторы все объекты, где это возможно, чтобы направить электроэнергию населению. Киев уже получил 49 из 55 генераторов, выделенных из резервного хаба Минэнерго, остальные доставят в ближайшее время.
Без тепла остаются около 4 тысяч домов
После ночной атаки в Киеве без теплоснабжения остаются около четырех тысяч домов. По словам Шмыгаля, работы по восстановлению продолжаются по четкому плану.
Пусковые операции будут продолжаться в течение ночи, а прогрев котлов планируют начать поздно вечером, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян.
К ремонтам привлекли 68 бригад
По данным Минразвития, в столице существенно усилены ремонтные возможности. Сейчас работают 68 бригад, из которых 43- от "Укрзализныци", еще 25 - из других областей Украины.
Обстрел Киева
В ночь на 20 января российские войска снова нанесли удар по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники. В столице раздавались мощные взрывы, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением в ряде районов.
Повреждения зафиксировали в разных частях города.
После комбинированной атаки утром без теплоснабжения оставались 5635 многоквартирных домов. В результате ночного обстрела энергетических объектов без света находились более 335 тысяч жителей Киева.
Также были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, из-за чего в большинстве районов водоснабжение или полностью прекратилось, или осуществлялось с пониженным давлением.
Впоследствии в КГГА сообщили о пожарах на левом берегу столицы после вражеских обстрелов, а также об образовании смога над городом.