Без иллюзий. Эксперт рассказала, на каком масле лучше всего жарить
Многих людей, заботящихся о своем здоровье, интересует вопрос, на каком масле лучше всего жарить. Ответом является, что ни на каком, так как сам процесс жарки очень вреден.
Об этом рассказала в Instagram блогер и кулинар из Киева Дарья Дорошкевич.
"Не может быть полезной жарки. Без иллюзий", - сообщила эксперт.
Как готовить еду с пользой для здоровья?
Дорошкевич рекомендует заменять жарку на более низкотемпературную обработку. Потому что причина вреда для здоровья именно в высокой температуре жарки.
Тушение
Выбирайте хорошую качественную сковороду с толстым дном. Включайте средний огонь. Добавляйте масло, любое с температурой дымления до 200градусов. Продукт кладите на сковороду, чтобы просто схватилась корочка (не цветная), затем добавляйте жидкость (воду, томат, сметану), накрывайте крышкой, огонь минимальный. До готовности.
Запекание
Вы можете запекать с растительным маслом, можно без. Чем ниже температура в духовом шкафу, тем дольше готовим, тем еда полезнее. То есть если мясо куском, то лучше 4 часа при температуре 160 чем 2 часа при 175.
Приспускание
Берите минимум масла, огонь делайте ниже среднего. Положите продукт, накройте крышкой. Когда корочка начала менять цвет на светло-золотистый, переверните, снова накройте крышкой. Можно добавлять немного воды.
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