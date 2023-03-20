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Без ілюзій. Експерт розповіла, на якій олії найкраще смажити

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Понеділок 20 березня 2023 09:46
Без ілюзій. Експерт розповіла, на якій олії найкраще смажити Фото: На якій олії найкраще готувати їжу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багатьох людей, які дбають про своє здоров'я, цікавить питання, на якій олії краще смажити. Відповіддю є, що ні на якій, оскільки сам процес смаження дуже шкідливий.

Про це розповіла в Instagram блогер та кулінар із Києва Дар'я Дорошкевич.

"Не може бути корисного смаження. Без ілюзій", - повідомила експерт.

Як приготувати їжу з користю для здоров'я?

Дорошкевич рекомендує замінювати смаження на більш низькотемпературну обробку. Тому що причина шкоди здоров'ю саме у високій температурі смаження.

Тушкування

Вибирайте хорошу якісну сковороду із товстим дном. Увімкніть середній вогонь. Додайте масло, будь-яке з температурою димлення до 200 градусів. Продукт кладіть на сковороду, щоб просто схопилася скоринка (не кольорова), потім додайте рідину (воду, томат, сметану), накривайте кришкою, мінімальний вогонь. До готовності.

Запікання

Ви можете запікати з олією, можна без. Чим нижча температура в духовці, тим довше готуємо, тим їжа корисніша. Тобто якщо м'ясо шматком, то краще за 4 години при температурі 160 ніж 2 години при 175.

Приспускання

Беріть мінімум олії, вогонь робіть нижче за середню. Покладіть продукт, накрийте кришкою. Коли скоринка почала змінювати колір на світло-золотистий, переверніть, накрийте знову кришкою. Можна додавати трохи води.

Крім того, дізнайтеся, чи оливки дійсно корисні для вашого здоров'я.

Нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати страви.

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